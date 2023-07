Usa, madre e tre figli piccoli trovati morti in un garage: ipotesi omicidio-suicidio I fatti a Verdigris, una cittadina nello Stato dell’Oklahoma. Secondo le autorità si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. I bambini avevano tra i 9 mesi e gli 11 anni. Coinvolta anche un’altra donna che avrebbe dato l’allarme dopo essere stata minacciata dalla madre.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna e i suoi tre figli sono strati trovati morti negli USA in quello che le autorità hanno segnalato come "un caso di omicidio-suicidio a seguito di una situazione di stallo durata alcune ore con la polizia". I fatti a Verdigris, una cittadina di poco più di 5.000 abitanti nei pressi di di Tulsa, nello Stato dell'Oklahoma.

Intorno alle 16:00 ora locale (le 23 in Italia), la polizia ha ricevuto la segnalazione di una donna che sosteneva di essere "tenuta in ostaggio" in un garage, secondo il dipartimento dello sceriffo della contea di Rogers. Sono riusciti a mettersi in contatto con la presunta vittima, che ha detto di essere stata sequestrata da un'altra donna che aveva una pistola, insieme ai tre figli della stessa rapitrice.

Le autorità hanno quindi circondato la casa e sono riusciti a salvare la donna che aveva segnalato l'allarme, ma quando hanno fatto irruzione nel garage hanno trovato i quattro cadaveri: quelli di tre bambini di un'età compresa tra pochi mesi e 11 anni, e della loro madre.

Il capo della polizia di Verdigris Jack Shackleford ha riferito che erano stati a casa di quella donna già diverse volte in passato sia per incidenti domestici che per segnalazioni di problemi di salute mentale. L'Oklahoma State Bureau Investigation ha confermato che è stata aperta un'inchiesta; secondo 2 News Oklahoma si tratterebbe di un caso di "triplice omicidio suicida a seguito di una situazione di stallo di oltre due ore".

I nomi delle vittime non sono stati resi noti dai media americani.