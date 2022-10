Usa, fa la verticale sul balcone mentre passa l’uragano: precipita dal 15esimo piano e muore Un uomo è morto precipitando dal 15esimo piano di un albergo di Myrtle Beach, negli Usa, mentre cercava di eseguire una verticale sul balcone dell’hotel durante il passaggio dell’uragano Ian.

A cura di Lorenzo Bonuomo

L’ingresso del Patricia Grand Hotel, dove alloggiava la vittima (Fonte Google Maps)

Non si sa che cosa abbia lo abbia spinto ad assumere quella posizione sul balcone proprio mentre fuori infuriava la bufera. Fatto sta che la decisione è risultata fatale per Markell Hope, un uomo di 34 anni precipitato la scorsa settimana dal 15esimo piano di un albergo a Myrtle Beach, in Carolina del Sud, dove da circa una settimana è arrivato l'uragano Ian.

Secondo quanto riferito da Tamara Willard, ufficiale giudiziario della contea di Horry, la vittima ha cercato di eseguire la manovra lo scorso 30 settembre intorno alle ore 15.30 del pomeriggio. A quel punto, la potenza dell'uragano avrebbe spinto con forza l'uomo giù dalla balconata, senza lasciargli scampo.

Hope, 34enne originario di Akron, in Ohio, è morto così, mentre alloggiava in una stanza del Patricia Grand Hotel, albergo della catena "Oceana Resorts" situato di Myrtle Beach. Gli inquirenti non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla vittima e sulla dinamica dell'incidente.

Myrtle Beach è una meta turistica nota soprattutto per le spiagge chilometriche, i locali sul lungomare e i campi da golf (se ne contano addirittura 86 in tutta la cittadina). Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Camera di commercio dell'area, la località attrae oltre 17 milioni di visitatori ogni anno.

La tempesta è giunta nello "stato delle palme nane" dopo aver lasciato un'enorme scia di sangue e distruzione in Florida: oltre 100 morti e danni da circa 40 miliardi di dollari, il bilancio del disastro nello stato. Secondo quanto riferisce la società metereologica AccuWeather, Ian è stato la tempesta più "mortale" della storia della Florida dal 1935 ad oggi: nel settembre di quell'anno gli Stati Uniti furono colpiti dal tremendo "uragano del Labor Day", il terzo più forte mai registrato negli Usa, che provocò la morte di 423 persone in tutto il Paese.