Usa, evacuato il Senato per possibile uomo armato all’interno. Ma era un falso allarme A Washington la polizia ha fatto evacuare il Senato per la possibile presenza all’interno di un uomo armato. Ma si trattava di un falso allarme: “Non è stato individuato nessun tiratore e non ci sono feriti”.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di tensione oggi a Washington dove la polizia prima ha fatto evacuare il Senato dopo che è stato segnalata la possibile presenza all'interno dell'edificio di uomo armato, poi ha comunicato che si è trattato di un falso allarme.

La polizia del Campidoglio, infatti, non ha trovato nessun uomo armato e nessun ferito dopo le segnalazioni di un possibile tiratore attivo nel complesso mercoledì dopo una "chiamata sbagliata", ha detto il portavoce del dipartimento, Hugh Carew. "È arrivata una chiamata indicando un uomo armato. Ma nessun ferito e nessun tiratore è stato individuato", ha precisato. Tuttavia, gli edifici interessati restano chiusi.

Il Senato degli Stati Uniti era in pausa estiva e la maggior parte dei senatori non è presente, ma la maggior parte degli uffici mantiene uno staff ridotto in loco. Di solito ci sono anche dozzine di lavoratori che lavorano nelle mense e nelle caffetterie, nei posti di sicurezza e che lavorano alla manutenzione degli edifici.

"Se vi trovate all'interno degli edifici del Senato, tutti i presenti dovrebbero mettersi al riparo in quanto è stato segnalato un possibile uomo armato attivo. Non abbiamo alcuna segnalazione confermata di spari", ha dichiarato la polizia del Campidoglio in un post sui social media.

Gli agenti hanno spiegato di aver risposto a una chiamata di emergenza. Anche all'esterno del Campidoglio c'è una forte presenza della polizia, con alcuni membri dello staff in piedi e turisti raccolti intorno al perimetro dell'edificio. Poi, per fortuna, l'allarme è rientrato, come ha confermato Reuters.

Solo ieri è arrivata la notizia dell’ultima incriminazione dell'ex presidente USA Donald Trump, proprio in relazione all’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021.