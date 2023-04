Usa, due cheerleader aprono la portiera dell’auto sbagliata: 25enne spara e le ferisce Nuovo episodio di violenza negli Stati Uniti: in Texas un 25enne è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco contro due cheerleader che avevano aperto per sbaglio la portiera della sua auto mentre era parcheggiata all’esterno di un supermercato. È il terzo episodio del genere in meno di una settimana.

A cura di Ida Artiaco

Hanno aperto la portiera dell'auto che era in sosta nel parcheggio di un supermercato. Ma era quella sbagliata e l'uomo all'interno ha preso una pistola e ha aperto il fuoco contro di loro, ferendone una gravemente.

Arriva da Elgin, paese a pochi passi da Austin, in Texas, la notizia dell'ennesimo episodio di violenza che si è consumato negli ultimi giorni negli Stati Uniti. La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, Pedro Tello Rodriguez, come responsabile della sparatoria, dopo aver analizzato i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. L'accusa per lui è di "condotta mortale", un reato di terzo grado.

Stando a quanto emerso dai media locali, è stato necessario l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale una delle ragazze ferite, che facevano parte di un gruppo di quattro cheerleader della Woodlands Elite Cheer che si erano fermate nel supermercato rientrando, verso la mezzanotte, dagli allenamenti.

Una delle ragazze sopravvissute, Heather Roth, ha raccontato su Instagram che era stata lei ad aprire la portiera dell'auto sbagliata, accorgendosi subito che c'era un uomo seduto al posto del passeggero. Il quale poi si era avvicinato all'auto delle amiche ed aveva iniziato a sparare.

L'allenatrice della cheerleader, Lynn Shearer, ha fornito l'identità della ragazza ferita gravemente, Payton Washington. In un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo si legge: "Quattro delle nostre ragazze sono state coinvolte in un terribile incidente mentre tornavano a casa dopo l'allenamento la scorsa notte. Chiediamo le vostre preghiere per

Payton, Keyona, Heather e Genesis. Grandi preghiere soprattutto per Payton affinché si riprenda".

Solo qualche giorno fa un episodio simile si era verificato a Kansas City, dove il 16enne afroamericano Ralph Yarl è stato ferito da un 84enne bianco dopo aver suonato all'indirizzo sbagliato, e poi ancora in una località rurale dello stato di New York la 20enne Kaylin Gills è stata uccisa dai colpi esplosi da un proprietario di casa contro l'auto che, per sbaglio, era entrata nel suo vialetto.