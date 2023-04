Ragazzo 16enne sbaglia casa e suona, 84enne gli spara attraverso la porta senza dire nulla “Suonare un campanello non è un crimine” avevano dichiarato i familiari del ragazzino e la comunità locale. Le autorità giudiziarie statunitensi hanno annunciato che l’uomo è ora formalmente accusato di aggressione di primo grado.

A cura di Antonio Palma

Ralph Yarl e Andrew Lester

È stato incriminato il pensionato di 84 anni che ha sparato e ferito gravemente il 16enne Ralph Yarl solo perché aveva bussato alla porta di casa sua a Kansas City, sbagliando abitazione. Dopo le proteste dei familiari del ragazzino e della comunità locale, le autorità giudiziarie statunitensi hanno annunciato che l’uomo è ora formalmente accusato di aggressione di primo grado e azione criminale armata. Si tratta di Andrew Lester, 84enne che in nell’abitazione ci vive con la moglie.

"Siamo felici. Questo è quello che chiedevamo” hanno dichiarato i parenti del sedicenne rivelando che, dopo giorni di ansia per le sue condizioni, il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo e dimesso dall'ospedale anche se è ancora convalescente a casa.

“Il mio messaggio alla comunità è che, nella contea di Clay, applichiamo le leggi e seguiamo le leggi. Non importa da dove vieni, che aspetto hai o quanti soldi hai” ha dichiarato il Procuratore locale. Il pensionato al momento comunque non è stato accusato di un crimine di odio.

La polizia aveva inizialmente arrestato il signor Lester per interrogarlo subito dopo i fatti, giovedì notte ma lo aveva rilasciato senza alcuna accusa, scatenando proteste in tutta la città domenica. Lunedì, i manifestanti si sono riuniti fuori dalla casa dell’uomo con cartelli e slogan contro la violenza sui neri. "Suonare un campanello non è un crimine" recitavano i cartelli.

Concetto ribadito dall’avocato di famiglia di Ralph Yarl che ha dichiarato: “Non puoi semplicemente sparare alle persone senza avere una giustificazione quando qualcuno viene a bussare alla tua porta e bussare alla tua porta non è una giustificazione".

La famiglia ha ribadito che Ralph era andato a prendere i suoi fratelli gemelli più piccoli a casa di un amico intorno alle 22 ora locale del 13 aprile, quando ha bussato alla porta sbagliata. Secondo il racconto del ragazzino, il pensionato non ha detto nulla, ha preso un revolver calibro 32 e gli ha sparato ferendolo al petto e alla testa.

Secondo i media locali, il pensionato ha detto alla polizia che credeva che qualcuno stesse facendo irruzione nella sua casa e ha sparato due colpi attraverso la porta. Lunedì, i pubblici ministeri hanno affermato che i cittadini del Missouri hanno il diritto di usare la forza se temono "ragionevolmente" di essere in pericolo.