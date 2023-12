USA, donna tenta di incendiare la casa di Martin Luther King, l’uomo che disse: “I Have a dream” Una donna afroamericana è stata tratta in arresto ad Atlanta, in Georgia, per aver tentato di dare fuoco alla casa natale di Martin Luther King, attivista, politico e pastore protestante statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. A fermare la donna, 26 anni, sono stati inizialmente due turisti dello Utah che stavano osservando l’abitazione, dove lo storico leader per i diritti civili è nato il 15 gennaio 1929. Dopo essere riuscita a divincolarsi, la sospetta piromane ha quindi cercato di accendere un fiammifero, ma è stata tempestivamente immobilizzata da due agenti della polizia di New York fuori servizio che l’hanno trattenuta fino all’arrivo della polizia di Atlanta. La sospettata è ora accusata di tentato incendio doloso e di tentato danneggiamento di patrimonio pubblico.

"Questo intervento ha salvato una parte importante della storia americana”, ha dichiarato il capo della polizia di Atlanta Darin Schierbaum a WSB-TV. Il capo del battaglione dei vigili del fuoco della città, Jerry DeBerry, ha aggiunto che, senza l’intervento dei due agenti NYPD, la casa avrebbe potuto bruciare in pochi istanti. "Poteva essere questione di secondi prima che la casa fosse avvolta dalle fiamme", ha detto DeBerry a WSB-TV.

Laneisha Shantrice Henderson è stata fermata dalla polizia. Suo padre e le tre sorelle, arrivati ​​sul posto più tardi, l'hanno descritta come una donna con problemi mentali. L'imputata è stata sottoposta a un test di valutazione della salute mentale prima di essere trasferita nella prigione locale.