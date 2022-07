Usa, cade in un laghetto all’interno di un campo da golf: donna uccisa da due alligatori Una donna è stata uccisa da due alligatori dopo essere caduta in un laghetto all’interno di un campo da golf non distante dalla sua abitazione in Florida. Indagini in corso.

È stata uccisa da due alligatori dopo essere caduta accidentalmente in un laghetto vicino casa sua e all'interno di un campo da golf. È morta così una donna anziana, di cui non sono state ancora rese note le generalità, a Englewood, in Florida, Stati Uniti.

È successo venerdì sera: secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Sarasota, la donna è stata vista cadere in acqua e "ha lottato per rimanere a galla", ma è stata afferrata dai due animali che l'hanno uccisa. La donna è infatti stata dichiarata morta sul posto.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha catturato e rimosso i due alligatori dal laghetto, annunciando che aiuterà le forze dell'ordine a fare luce sulla dinamica di quanto successo. "Dal 1948 al 2021, la Florida ha riportato 442 incidenti provocati da alligatori, 26 dei quali hanno causato vittime – ha specificato l'Agenzia -. Negli ultimi 10 anni, è stata registrata una media di otto incidenti provocati da alligatori, che sono abbastanza gravi da richiedere cure mediche professionali. La probabilità che un residente di questo Stato venga gravemente ferito durante episodi del genere è di circa una su 3,1 milioni".

Sebbene le vittime degli alligatori restino rare negli Stati Uniti, in media una all'anno in tutto il paese, l'ultimo incidente verificatosi a Englewood è diventato il terzo decesso negli ultimi tre mesi. A giugno, un uomo è stato trascinato in un laghetto da un alligatore vicino a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. A maggio, sempre in Florida, Sean Thomas McGuness, 47 anni, è stato identificato come la prima vittima, dopo che il suo corpo è stato trovato con tre arti mancanti a Largo, nella zona di Tampa Bay.