Elefantessa carica durante il safari, due turiste schiacciate e uccise: "Gli abbiamo sparato ma non è servito" Le due donne facevano parte di un gruppo turistico organizzato per un safari in un parco nazionale dello Zambia, in Africa. Le donne si stavano spostando da una parte all'altra dell'accampamento a piedi quando l'animale è piombato verso di loro a gran velocità senza dare scampo.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un’esperienza indimenticabile immersi nell'abbraccio della natura incontaminata di un parco nazionale dello Zambia, in Africa, ma per due turiste si è trasformata in tragedia quando un’elefantessa ha caricato travolgendole e uccidendole. Le due donne di 67 e 68 anni sono state schiacciate dal pachiderma nel Parco nazionale di South Luangwa e sono morte sul colpo.

Come hanno spiegato le autorità locali, le guide turistiche hanno provato a fermare l’elefantessa sparandogli contro ma ogni tentativo di fermarla è fallito. Quando i soccorsi sono riusciti ad allontanare l’animale selvatico, per Easton Taylor, 68enne del Regno Unito e Alison Taylor, 67enne della Nuova Zelanda, non c’era più nulla da fare. Entrambe le donne sono morte sul colpo.

Il dramma giovedì 3 luglio intorno alle 6 del mattino, ora locale. In quel momento le due donne, che facevano parte di un gruppo turistico organizzato per un safari nel parco, stavano passeggiando nel campo base Big Lagoon Camp. Le donne si stavano spostando da una parte all’altra dell'accampamento, dove alloggiavano, con passeggiata mattutina e non si sono accorte subito dell’elefantessa che si aggirava nei paraggi.

"Si stavano spostando verso un’altra zona del campo quando l'elefante le ha caricate alle spalle" ha confermato il commissario di polizia locale. Secondo i resoconti raccolti finora, l’elefantessa è diventata aggressiva perché aveva un cucciolo.

“Le due turiste camminavano a piedi verso un punto di attraversamento del fiume Luangwa, hanno avvistato un elefante con un cucciolo a distanza e si sono spostate di circa 50 metri, ma pochi minuti dopo aver deviato il percorso, un addetto che si trovava dietro di loro ha visto l'elefante caricarle" ha rivelato il commissario.

L’uomo avrebbe gridato per avvertirle ma quando le due donne si sono voltate, l’animale è piombato verso di loro a gran velocità senza dare loro via di scampo. Nel disperato tentativo di aiutare le donne a fuggire, le guide che erano con il gruppo hanno sparato contro l'elefante ma non è servito a nulla

Non è la prima volta che un turista viene ucciso da un elefante in Zambia: l'anno scorso una donna americana è morta e un'altra è rimasta ferita quando un aggressivo elefante maschio ha caricato un gruppo di turisti nel Parco nazionale di Kafue. Lo stesso parco nazionale dove è avventa ieri la tragedia pubblicizza il luogo, affermando: "Non è necessario raggiungere le zone più remote del parco per ammirare animali straordinari. Anzi, non sorprendetevi se qualche elefante entra ed esce dal vostro accampamento, perché hanno l'abitudine di darvi il benvenuto”.