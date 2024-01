Usa, Biden pronto ad ordinare nuovi raid contro Houthi: “Difendiamo le nostre attività commerciali” Se ci saranno altri attacchi da parte degli Houthi nel Mar Rosso, il numero uno della Casa Bianca “non esiterebbe ad ordinare altre operazioni per difendere le nostre truppe e le nostre attività commerciali”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il presidente americano Joe Biden non esclude nuovi attacchi nei confronti degli Houthi qualora il gruppo di ribelli yemenita dovesse continuare a colpire navi nel Mar Rosso. Lo confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One.

Se ci saranno altri assalti da parte degli Houthi, il numero uno della Casa Bianca "non esiterebbe ad ordinare altre operazioni per difendere le nostre truppe e le nostre attività commerciali".

E i ribelli avrebbero già esploso un missile antinave, stando a quanto affermato da un generale americano.

Nella notte Stati Uniti e Regno Unito hanno infatti lanciato decine di raid contro postazioni strategiche militari degli Houthi nel Paese Arabo. Da settimane i ribelli hanno preso di mira le navi commerciali nel Mar Rosso "legate a Israele" in solidarietà, a loro dire, con i palestinesi di Gaza. E dopo settimane di avvertimenti rimasti inascoltati, è arrivata la ritorsione del gruppo occidente.

Casa Bianca: “Non vogliamo conflitto con l'Iran, non vogliamo un escalation”

Gli Stati Uniti "non cercano un conflitto con l'Iran". A dichiararlo, commentando per la Mnsbc i raid notturni americani e britannici, è stato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Non stiamo cercando un'escalation e non c'è motivo per cui debba intensificarsi oltre quello che è successo negli ultimi giorni", ha aggiunto, sottolineando che sono stati gli Houthi "ad aver provocato una escalation". Teheran è uno degli alleati degli Houthi.

"Detto questo – ha aggiunto – sappiamo che l'Iran sostiene gli Houthi. Sappiamo che forniscono loro i missili e i droni, le stesse cose che hanno usato per attaccare le navi. E lo abbiamo detto molto chiaramente, l'Iran dovrebbe interrompere questo sostegno".

Italia condanna con fermezza i ripetuti attacchi degli Houthi

Sul rischio escalation è intervenuta anche l'Italia che ha condannato "con fermezza i ripetuti attacchi degli Houthi a danno di navi mercantili nel Mar Rosso" e confermato "il proprio deciso sostegno al diritto di libera e sicura navigazione, in linea con le norme Internazionali"

A fronte del comportamento inaccettabile degli Houthi, l'Italia sostiene le operazioni dei Paesi alleati, che hanno il diritto di difendere le proprie imbarcazioni, nell'interesse dei flussi commerciali globali e dell'assistenza umanitaria". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.