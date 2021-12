Francia, “un ricovero al minuto per il Covid”: l’allarme del ministro della Salute Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, che ha fatto sapere come la variante Omicron sia “molto più contagiosa della Delta. Annunciata nuova stretta anti contagi: discoteche chiuse per un mese.

A cura di Biagio Chiariello

Un ricoverato al minuto, in Francia, a causa del Covid. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, con tanto di allerta legata alla variante Omicron, "molto più contagiosa della Delta". In Francia la circolazione del coronavirus è ora superiore a quella del picco registrato durante la terza ondata e per Veran "il Covid circola troppo". Ci sono oltre 12mila pazienti colpiti dall'infezione ora ricoverati con un ritmo di un malato al minuto.

È necessario "frenare, frenare, frenare" la diffusione del coronavirus e della nuova variante "che potrebbe causare un'ondata dentro l'ondata" ha aggiunto il Ministro. Parlando di Omicron (al momento, 25 casi accertati in Francia), ha detto che "sembra che questa variante sia più contagiosa, persino più contagiosa della variante Delta, che è a sua volta più contagiosa delle precedenti. Per il momento nulla ci dice che sia più pericoloso, il che sarebbe una buona notizia. Per quanto riguarda l'impatto sulla vaccinazione, per il momento nulla giustifica un cambiamento della strategia vaccinale".

E intanto il primo ministro Jean Castex ha annunciato una nuova stretta anti contagi, a partire dalla chiusura delle discoteche per quattro settimane da venerdì prossimo. Il premier ha anche auspicato un rafforzamento dello smart working nelle imprese private, da praticarsi almeno "due-tre giorni a a settimana" nel privato e tre giorni nel pubblico. C'è poi l'invito a "limitare la convivialità nella vita privata e a rinunciare alle festività natalizie, seminari e feste di pensionamento al lavoro". Alle scuole elementari inoltre si passa al livello 3 del protocollo, con mascherine anche durante la ricreazione e misure per evitare assembramenti.