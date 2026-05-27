La provocazione del ministro neozelandese, in Parlamento con un’aragosta: “Nell’acqua calda non si muoverà più”

Il ministro per gli oceani e la pesca neozelandese Shane Jones si è presentato davanti ai giornalisti nel Parlamento di Wellington tenendo in mano un’aragosta viva: “Sto andando a difendere il settore contro gli ambientalisti”.

Ci sono tanti modi per rivendicare il sostegno al settore della pesca contro le campagne ambientaliste, ma quello adottato dal ministro della pesca della Nuova Zelanda Shane Jones ieri in Parlamento è quantomeno originale: si è presentato con un' aragosta "viva" nell'atrio del palazzo per protestare contro gli ambientalisti.

Nel video postato sul suo profilo Instagram che sta spopolando sui social si sente: "Sto andando a tenere dei discorsi sull'industria della pesca e a difendere il settore contro gli ecologisti e contro quelle fameliche persone della pesca ricreativa di Auckland che stanno cercando di colonizzare altri partiti a scapito della mia amata industria ittica. Come potete vedere si muove ancora, ma una volta finita nell'acqua calda, non si muoverà più".

Il politico del partito populista New Zealand First, ai giornalisti presenti, ha detto di volerla mangiare dopo la presentazione del bilancio del governo questa settimana. Il ministro, che ha tenuto il crostaceo in mano per tutto il tempo mentre attraversava l'atrio del Parlamento, ha spiegato che non lo avrebbe portato in aula.

Il video pubblicato diffonde il messaggio: "No, non lo porterò in Parlamento per paura che il presidente lo confischi e lo mangi", ha aggiunto.

Il primo ministro Shane Jones nel Parlamento neozelandese

Jones, 66 anni, è una delle figure più controverse del governo guidato da Christopher Luxon. La sua carriera politica è iniziata nel 2005 come deputato di lista per il partito laburista. Nel suo primo mandato divenne ministro, ricoprendo l'incarico di ministro per l'edilizia e le costruzioni nel quinto governo laburista della Nuova Zelanda. Dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni del 2008, è stato un importante parlamentare dell'opposizione e si è candidato senza successo alla leadership dei laburisti alle elezioni del 2013.

Lasciò il parlamento l'anno successivo per una breve carriera diplomatica, prima di tornare come primo deputato neozelandese alle elezioni generali del 2017. Jones è stato ministro per lo sviluppo economico regionale e ministro delle foreste nel primo governo di coalizione Labour-Nuova Zelanda dal 2017 al 2020.

È stato eletto per un quinto mandato non consecutivo in Parlamento alle elezioni generali del 2023 ed è ministro per gli oceani e la pesca, ministro per lo sviluppo regionale e ministro per le risorse nel primo governo di coalizione nazionale ACT della Nuova Zelanda.