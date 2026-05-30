Germania, voli sospesi all’aeroporto di Monaco per possibile avvistamento di un drone: ma era un falso allarme

I voli all’aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l’avvistamento di un presunto drone. Dopo un’ora sono riprese le operazioni: “Non è stato trovato nulla”.

I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi questa mattina dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. Lo riporta Reuters e lo stop alle partenze e agli arrivi è stato anche confermato da Flightradar24.

"In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste", ha affermato il portavoce, aggiungendo che "non è possibile dire quanto durerà la chiusura". Le operazioni sono riprese dopo circa un'ora.

Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all'aeroporto, ma non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati su Stoccarda, su Norimberga e Francoforte. Lo scrive lo Spiegel.

Quello di Monaco è il secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e le autorità stanno indagando.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: sempre l'aeroporto di Monaco lo scorso ottobre era stato chiuso per due volte a meno di 24 ore l'una dall'altra dopo il sospetto di avvistamento di droni. La notizia giunge per altro giorno dopo la caduta di un drone russo sulla città di Galati, in Romania, che ha provocato un vasto incendio e il ferimento di due persone.