Un oggetto “non identificato” grande come un’auto è stato abbattuto sui cieli Usa su ordine di Biden Dopo il pallone spia cinese è stato abbattuto oggi un secondo oggetto “non identificato” sopra l’Alaska. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa Jonh Kirby specificando che l’ordine di abbattimento è arrivato dal presidente Biden.

A cura di Susanna Picone

Un oggetto non identificato, grande come una piccola automobile e senza persone a bordo, è stato abbattuto dal Pentagono ad alta altitudine al largo delle coste dell’Alaska, non lontano dal confine col Canada. Accade a meno di una settimana dall’abbattimento del pallone spia cinese che volava sui cieli americani.

Anche in questo caso, l’ordine di abbattere l’oggetto non identificato è arrivato dal presidente Joe Biden. Volando a 40 mila piedi (12 mila metri) di altitudine "poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile", ha spiegato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Dopo l'abbattimento l'oggetto è caduto nelle acque degli Stati Uniti. I detriti, atterrati su una zona ghiacciata occupavano uno spazio "molto, molto più piccolo" di quelli del pallone abbattuto la scorsa settimana. "L'operazione è stata un successo", ha poi commentato il commander in chief.

Ma di fatto la difesa Usa non dispone di dettagli su quanto accaduto. Il portavoce Pat Ryder ha detto che il Pentagono non sa da dove arrivasse questo oggetto "non identificato", a chi appartenga, a che velocità viaggiasse, se fosse manovrabile e se avesse capacità di sorveglianza.

John Kirby

Da quanto ricostruito, l’allarme era scattato giovedì sera ma l'oggetto è stato abbattuto venerdì all'1,45 ora di Washington (le 19.45 in Italia) con un missile Sidewinder lanciato da un F22 decollato dalla base dell'Air Force di Elmendorf ad Anchorage.

"Non sappiamo se fosse di proprietà statale o di proprietà privata", è stato ancora reso noto. Un jet da combattimento si è avvicinato e ha stabilito che non c'era nessuno a bordo. A qual punto il presidente Biden ha preso la decisione di abbatterlo.