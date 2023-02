Il pallone spia cinese negli Usa è stato abbattuto dall’esercito: l’ordine partito da Biden È stato abbattuto dall’esercito americano il pallone spia cinese che era stato avvistato nello spazio aereo degli Usa nei giorni scorsi: chiusi tre aeroporti a Wilmington, Charleston e Myrtle Beach.

A cura di Ida Artiaco

L'esercito americano ha abbattuto il sospetto pallone spia cinese sopra l'Oceano Atlantico: è quanto si legge sulla Cnn e riporta la Reuters citando un funzionario. È successo pochi minuti prima delle 21 ora italiana, le 15 sulla costa atlantica degli Usa.

Le riprese televisive hanno mostrato una piccola esplosione, seguita dal pallone che scendeva verso l'acqua. "Il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti"; ha affermato il ministro della Difesa Lloyd Austin confermando che è stato abbattuto.

Prima che il pallone venisse abbattuto, la Federal Aviation Administration ha emesso un "ground stop" per gli aeroporti di Wilmington, nella Carolina del Nord; Charleston e Myrtle Beach, entrambe nella Carolina del Sud.

La FAA ha anche limitato lo spazio aereo vicino a Myrtle Beach "per sostenere il Dipartimento della Difesa in uno sforzo di sicurezza nazionale". Ma la situazione sta gradualmente tornando alla normalità.

Sempre i media a stelle e strisce sottolineano che sono state avviate le operazioni per recuperarne i detriti con unità della Marina militare.

Come il pallone sia stato abbattuto non è ancora chiaro, ma l'ordine è stato dato dal presidente Joe Biden, che ha atteso che il mezzo sorvolasse il mare per poter compiere l'operazione in sicurezza ed evitare rischi per la popolazione civile, ed è stato presentato e sostenuto dalla leadership militare, secondo il funzionario citato.

"Mercoledì, quando sono stato informato del pallone, ho ordinato al Pentagono di abbatterlo il prima possibile", ha detto l'inquilino della Casa Bianca ai giornalisti a Hagerstown, nel Maryland, aggiungendo: "Hanno deciso che il momento migliore per farlo era quando era sopra l'acqua entro un limite di 12 miglia. L'hanno abbattuto con successo e voglio complimentarmi con i nostri aviatori".

Il pallone è stato avvistato per la prima volta nel cielo sopra il Montana, dove ci sono per altro alcune basi nucleari, all'inizio di questa settimana e ha attraversato il centro del paese seguendo i modelli meteorologici prima di uscire dagli Stati Uniti continentali sabato.

La vicenda non ha fatto altro che aumentare la tensione tra Usa e Cina. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha anche sospeso la visita a Pechino denunciando "l’inammissibile e irresponsabile" aggressione alla sovranità territoriale di Washington.