Pallone spia cinese sopra gli Usa: tensione tra Washington e Pechino, la Casa Bianca monitora Un pallone aerostatico, che apparterrebbe alla Cina, è stato individuato nello spazio aereo degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden avrebbe voluto abbatterlo ma il rischio di vittime civili è alto. Il Pentagono rassicura: “Non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra”.

A cura di Ida Artiaco

Un pallone aerostatico è stato segnalato nel cielo americano. Sarebbe di origine cinese, ma indagini sono ancora in corso per cercare di individuarne la natura.

Funzionari del Pentagono fanno sapere che il pallone in questione, che è grande quanto tre autobus, è stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo statunitense.

Volava ad alta quota e stava sorvolando il Montana, dove gli Stati Uniti hanno alcune delle loro basi nucleari. Per precauzione, mercoledì scorso sono stati sospesi i voli dall'aeroporto Logan di Billings.

"Il pallone sta viaggiando a un'altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Patrick Ryde, per rassicurare i cittadini, aggiungendo che "negli ultimi anni sono stati osservati casi di questo tipo, attività dei palloni aerostatici. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili".

Anche se si stima che il pallone abbia un "valore limitato" dal punto di vista della raccolta di informazioni, ha aggiunto il funzionario.

Ma, nonostante ciò, la situazione preoccupa. Al punto che il presidente Joe Biden avrebbe chiesto di abbatterlo, dopo essere stato informato della presenza del pallone nei cieli a stelle e strisce. Poi è stato deciso che il rischio di danneggiare persone a terra e di avere vittime civili era troppo alto se il pallone fosse stato buttato giù.

Tutto questo, si fa notare, avviene a pochi giorni dalla visita del Segretario di Stato Antony Blinken proprio a Pechino, per colloqui ad altissimo livello. L'incidente segna una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino.

Biden aveva dichiarato quella con la Cina "la sfida geopolitica più significativa dell'America". Le tensioni erano già divampate negli ultimi anni, in particolare, sulla questione legata a Taiwan, sui diritti umani della Cina e sulle sue attività militari nel Mar Cinese Meridionale.

Dopo gli Usa, anche nel vicino Canada la difesa nazionale sta monitorando un potenziale secondo sospetto pallone spia cinese. "È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad", ha affermato la difesa nazionale in una nota. "I canadesi sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente", ha aggiunto la dichiarazione.