Ucraina, Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato”

Il presidente ucraino è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, e i leader europei nel vertice che dovrebbe sbloccare le trattative per la pace. Secondo quanto riportato dal Ft, Kiev sarebbe disposta a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato se in cambio riceverà delle garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, assieme ai leader europei. Gli occhi sono puntati sulla capitale tedesca per il vertice sulla guerra, da cui si attendono passi avanti nelle trattative per la pace. "Ci stiamo concentrando su come garantire in modo affidabile la sicurezza dell'Ucraina, affinché l'esperienza del Memorandum di Budapest e dell'invasione russa non si ripeta mai più. Contiamo su colloqui costruttivi", ha dichiarato il premier oggi.

Le delegazioni di ucraini e americani sono state ricevute presso la Cancelleria tedesca, accolte dal premier Friedrich Merz. Zelensky ha dichiarato ai giornalisti di non aver ricevuto risposta da Washington sugli emendamenti dell'Ucraina al piano elaborato dagli Stati Uniti. Tuttavia, ha sottolineato, "sto ricevendo tutti i segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi". Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente ucraino sarebbe disposto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Natio se in cambio Kiev riceverà delle garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue.

"Parliamo di garanzie di sicurezza bilaterali tra l'Ucraina e gli Stati Uniti, vale a dire garanzie sul modello dell'Articolo 5 … così come di garanzie di sicurezza per noi da parte dei nostri partner europei e di altri Paesi come il Canada, il Giappone e altri", avrebbe detto Zelensky ai giornalisti in una chat su WhatsApp. "E questo è già un compromesso da parte nostra", ha aggiunto. Una mossa volta a favorire l'avanzamento dei colloqui di pace: "Il piano certamente non sarà uno che piace a tutti, ci sono molti compromessi in una o nell'altra versione del piano", ha detto ancora.

Zelensky: "Se le truppe ucraine si ritirano, anche i russi devono farlo"

Il leader ucraino ha detto di voler convincere gli americani a sostenere un congelamento della linea del fronte in Ucraina, ovvero il mantenimento da parte dei due eserciti delle rispettive posizioni in attesa che le questioni vengano risolte per via diplomatica. "In risposta al nostro segnale di ‘restare dove siamo', i russi stanno rispondendo che l'Ucraina deve ritirarsi dal Donbass, altrimenti lo occuperanno comunque", ha detto Zelensky. Per il leader ucraino se le truppe ucraine devono ritirarsi, allora anche i russi dovrebbero fare lo stesso. Si tratta "dell'unica opzione giusta e possibile per una vera pace".

Ha spiegato di "non considerare giusta" la proposta degli Usa che Kiev si ritiri dalla "cintura delle fortezze" delle città nel Donbass che finora la Russia non è riuscita a conquistare."Se le truppe ucraine si ritirano di 5-10 chilometri, perché le truppe russe non dovrebbero ritirarsi della stessa distanza nei territori occupati? Pertanto, questa è una domanda senza risposta, ma è molto delicata e altamente controversa", ha sottolineato. "Noi rimaniamo dove siamo", ha aggiunto, concludendo che "questo è precisamente un cessate il fuoco".