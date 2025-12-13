Tentativi di pace tra Russia e Ucraina, Steve Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei

Steva Witkoff

L'inviato speciale di Donald Trump per le missioni di pace, Steve Witkoff, incontrerà nel fine settimana i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino. Lo scopo è quello di arrivare a un accordo per la pace tra Ucraina e Mosca. Washington spinge in quella direzione e vorrebbe una stretta di mano tra i due Paesi entro la fine dell'anno. Secondo Trump, nonostante Kiev non intenda cedere il Donbass (in particolare Donetsk) alla Russia, ci sarebbero stati dei progressi nelle trattative Putin-Zelensky.

L'incontro di Witkoff con leader europei e volenterosi

Secondo il Wall Street Journal, Witkoff sta cercando un'unità di intenti sulla guerra in Ucraina e per questo ha deciso di incontrare le cancellerie europee. Recente "ostacolo" alla pace tra i due Paesi, sempre secondo Washington, sarebbe la decisione presa nelle ultime ore dall'Ue sul blocco permanente degli oltre 200 miliardi di euro di asset russi.

Nei giorni scorsi la Casa Bianca aveva fatto sapere che Trump avrebbe inviato un rappresentante solo se avesse ritenuto i progressi sulle trattative sufficienti, mentre la portavoce Karolin Leavitt aveva definito il presidente americano "stanco di riunirsi solo per il gusto di farlo". Lunedì 15 dicembre, Witkoff, che ha portato avanti i colloqui tra Kiev e Mosca, avrà un incontro a parte con i cosiddetti "volenterosi", ossia Francia, Gran Bretagna e Germania

Attacco russo a Odessa, la città senza acqua ed elettricità

Mentre si cerca di mettere un punto al conflitto, nella notte Odessa è stata sottoposta a un massiccio attacco russo, con l'interruzione dell'elettricità nella maggior parte della città. Secondo quanto riferito dai media, i russi avrebbero attaccato con droni e missili varie zone della città. Elettricità, acqua e riscaldamento sono scomparsi subito dopo, riferisce Ukrinform. I feriti sarebbero almeno 4.

L'amministrazione militare, ha definito il bombardamento "uno degli attacchi aerei nemici più massicci". Le autorità segnalano danni alle strutture civili, alle infrastrutture energetiche e industriali. Ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa.