Ucraina, concordata una tregua per i corridoi umanitari: cosa sono e come funzionano Le delegazioni russe e ucraine hanno concordato una tregua nel conflitto in corso per favorire l’evacuazione di civili dall’Ucraina attraverso “corridoi umanitari”: cosa sono e come funzionano.

A cura di Chiara Ammendola

Al termine del secondo round dei negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina che si sono conclusi ieri in Bielorussia, è stato raggiunto un accordo fondamentale di cessate il fuoco per permettere l'evacuazione dei civili che sarà coordinata dai ministeri della Difesa di Mosca e di Kiev e dunque la creazione di corridoi umanitari. L'obiettivo è evitare una vera e propria strage di civili visto che i bombardamenti si stanno intensificando anche nelle città ucraine e il numero delle vittime aumenta di giorno in giorno così come le testimonianze che arrivano dall'Ucraina di bombardamenti anche su palazzi residenziali e case. Mentre il presidente russo Putin ha accusato il governo di Kiev di utilizzare i civili come "scudi umani", accusa smentita da tutti gli osservatori indipendenti, e ha sottolineato che la Russia sta facendo "tutto il possibile per evitare vittime civili, anche dei cittadini ucraini".

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che si tratterà di “pause” nelle operazioni delle forze russe in Ucraina durante le quali i civili ucraini verranno evacuati lungo questi corridoi umanitari che permetteranno l'abbandono delle proprie case e il successivo attraversamento dei confini ucraini in maniera sicura. Polonia e Ungheria i paesi che per primi, vista la loro posizione, accoglieranno i profughi in fuga dalla guerra che poi verranno indirizzati verso altri Paesi dell'Unione Europea dove troveranno un rifugio sicuro ma soprattutto legale che riconosca il loro stato di popolazione in fuga dal proprio Paese a causa di un'emergenza umanitaria.

Si tratta di un accordo importantissimo vista l'evoluzione del conflitto che risponde di fatto all'appello lanciato nei giorni scorsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Croce Rossa, dalla Caritas e da varie associazioni umanitarie che hanno chiesto il trasferimento dei civili vero l'Unione Europea. Il timore però è che questa possa essere una strategia russa per svuotare di civili le città prima di attaccarle e distruggerle. In questo modo Putin eviterebbe l'accusa di crimini contro l'umanità e contemporaneamente costringerebbe alla resa il governo turco e le forze militari ucraine. Ma fonti di governo ucraine hanno fatto sapere che i corridoi umanitari sono un obiettivo minimo del secondo round di negoziati fra le due parti.