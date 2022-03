Putin: “Russi e Ucraini sono un solo popolo, distruggiamo il nemico creato dall’Occidente” “Russi e Ucraini sono un solo popolo, non ci fermeremo”. Il presidente Vladimir Putin ha parlato durante il Consiglio di sicurezza spiegando che “tutto va secondo i piani, stiamo raggiungendo gli obiettivi militari”.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Stiamo raggiungendo gli obiettivi militari in Ucraina". Sono le parole di Vladimir Putin. Il presidente russo ha parlato giovedì 3 marzo durante una riunione del Consiglio di sicurezza spiegando che "l'operazione speciale in Ucraina è condotta secondo i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e ottenendo successo. Tutto sta avvenendo secondo i piani e nel rigoroso rispetto del programma. Il Cremlino ha dichiarato inoltre di sentirsi sicuro perché "nulla minaccia la sicurezza della Russia, i militari combattono in Ucraina. Russi e Ucraini sono un solo popolo, non ci fermeremo. Distruggeremo il nemico creato dall'Occidente".

Putin vuole mandare a combattere chi protesta contro la guerra

Putin nel suo discorso al Consiglio di sicurezza ha anche detto che: "Il nostro popolo è orgoglioso delle forze armate". Secondo quanto riportato da fonti russe alla Duma c'è un disegno di legge, presentato dai deputati del partito LDPR Andrei Lugovoy e Yaroslav Nilov, come riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti. I cittadini che sono ritenuti responsabili di aver partecipato a proteste contro la guerra in Ucraina e ad azioni illegali contro l'operazione speciale russa saranno puniti e chiamati a combattere nel Donbass.

Zelensky: "Non ci arrendiamo"

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio ai cittadini pubblicato su Facebook ha esortato la popolazione a non arrendersi all'invasione russa: "Hanno cercato di distruggerci così tante volte, ma hanno fallito. Ne abbiamo passate tante! E se qualcuno pensa che, dopo aver superato tutto questo, gli ucraini saranno spaventati, distrutti o si arrenderanno, non sa nulla dell'Ucraina. E non ha niente a che fare con l'Ucraina".

Il generale Petraeus: "Putin non può vincere la guerra in Ucraina"

Oltreoceano il generale statunitense David Petraeus è convinto che "Putin non può vincere la guerra in Ucraina". In un'intervista rilasciata alla CNN ha spiegato che il Cremlino "non ha abbastaza soldati e l'Ucraina si sta opponendo duramente all'invasione". Le truppe russe per il Pentagono sarebbero avanzate troppo lentamente e dopo circa una settimana dall'invasione Kiev e altre importanti città sono ancora protette. Tuttavia Petraeus avvisa che "Putin sempre più frustrato potrebbe utrilizzare armi più devastanti e colpire ospedali e scuole".