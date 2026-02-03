“Ucciso Saif al-Islam, il figlio del colonnello Gheddafi”: l’annuncio dei media libici

Secondo quanto riferiscono i media in Libia, è morto Saif al-Islam Gheddafi, figlio del leader libico ucciso nel 2011. al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in non meglio precisati scontri a Zintan.

Stando a quanto scrive Lybian Observer, Saif sarebbe deceduto in alcuni scontri armati iniziati nel primo pomeriggio nell'area di Zintan. Il figlio di Gheddafi sarebbe stato ferito a morte da 4 attentatori mentre si trovava nel giardino di casa. Gli attentatori sono poi fuggiti rapidamente dal luogo del raid armato.

Secondo una fonte vicina alla famiglia del leader ucciso nel 2011, gli scontri tra milizie locali e fedeli dell'ex regime, sono andati avanti per ore nel pomeriggio nella zona di al-Hamada.

