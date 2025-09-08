Esteri
video suggerito
video suggerito

Uccise i suoceri e la zia dell’ex marito con funghi velenosi: Erin Patterson dovrà scontare l’ergastolo

Erin Patterson, 50 anni, già condannata a luglio in Australia per aver avvelenato quattro membri della sua famiglia, i genitori e gli zii dell’ex marito (tre dei quali sono morti), dovrà scontare l’ergastolo. Tra 33 anni avrà la possibilità di richiedere la libertà condizionale. Lo ha deciso la Corte suprema di Melbourne, mettendo così un punto al caso della ‘cuoca-killer’.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
37 CONDIVISIONI
A sinistra, Erin Patterson, 50 anni; a destra, un’amanita phalloides.
A sinistra, Erin Patterson, 50 anni; a destra, un’amanita phalloides.

Erin Patterson, 50 anni, già condannata a luglio in Australia per aver avvelenato quattro membri della sua famiglia, i genitori e gli zii dell'ex marito (tre dei quali sono morti), dovrà scontare l'ergastolo con possibilità di condizionale dopo 33 anni di carcere).

Lo ha deciso la Corte suprema di Melbourne, mettendo così un punto al caso della ‘cuoca-killer', diventato noto a livello internazionale. Il triplice omicidio e il tentato omicidio risalgono a due anni fa. Il processo mediatico durato oltre due mesi è stato caratterizzato dalle contraddizioni dell'imputata e dall'assenza di un movente.

I delitti sono avvenuti nella cittadina di Morwell, nello Stato australiano di Victoria. Ad attrarre l'attenzione erano state soprattutto le modalità degli omicidi, avvenuti durante un pranzo di famiglia. Nel menù, definito dalla stessa cuoca "delizioso",erano presenti  filetti alla Wellington con puré, salse e funghi "porcini".

Leggi anche
Uccise suoceri con funghi velenosi, il sopravvissuto: “Nessun rancore, ora sarà vittima della mia gentilezza”

I funghi, in realtà, erano Amanita phalloides , tra i più letali al mondo. La loro ingestione provoca grave avvelenamento, con esito mortale nel 70/80% dei casi. Inoltre, appaiono molto simili ad altre specie e il rischio di generare confusione con altri funghi è molto elevato.

Il pasto servito dalla ‘cuoca-killer', come già anticipato, era costato la vita agli anziani genitori dell'ex marito, Don e Gail Patterson, e a una zia, Heather Wilkinson. Solo lo zio, Ian, era sopravvissuto.

L’inchiesta ha ricostruito che Patterson, appassionata di cucina e amante dei true crime, aveva acquistato i funghi in circostanze poco chiare. In un primo momento aveva dichiarato di averli comprati in un negozio asiatico a Melbourne, ma emerse successivamente che li aveva essiccati lei stessa con un apparecchio trovato nella sua abitazione.

Aveva anche finto una diagnosi di tumore ovarico. Più di 50 testimoni erano stati ascoltati, ma nessuno aveva saputo spiegare perché una donna, descritta come “intelligente, spiritosa, madre premurosa", aveva messo in atto un delitto tanto efferato. In molti, anche tra i conoscenti, hanno ripetuto le stesse parole: “Sembrava una brava persona”.

Per Patterson il pubblico ministero aveva chiesto la massima condanna senza possibilità di libertà condizionale trattandosi di un reato della "peggiore categoria".

Leggendo la sentenza definitiva, il giudice della Corte Suprema Christopher Beale ha affermato ha sottolineato il "mancato pentimento" di Patterson, un comportamento che continua a offendere le vittime.

Anche se la difesa, facendo leva sull'età della cuoca-killer e sulla notorietà del caso, è riuscita ad ottenere una possibile condizionale quando Patterson, tuttavia, sarà ultraottantenne.

Esteri
37 CONDIVISIONI
Immagine
US OPEN
Sinner ora insegue Alcaraz in vetta al ranking: per il controsorpasso potrebbe aspettare mesi
Alcaraz ingiocabile, Sinner sbiadito in finale: perde la finale in 4 set (e lo scettro di leader nel ranking)
Sinner fa lucidissima autocritica: “Devo cambiare. Anche se vorrà dire perdere qualche partita”
La frase di Sinner ad Alcaraz dopo la sconfitta più bruciante della carriera è una lezione di classe
Carlos è imbarazzato quando gli consegnano il ricco assegno della vittoria: quanto ha guadagnato
Sinner disarmato dopo la sconfitta con Alcaraz: "Più di così oggi non potevo fare. Carlos ha giocato meglio di me"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views