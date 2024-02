Uccide gatto, lo fa a pezzi e si filma: “Voglio farlo su una persona”, 4 mesi dopo ammazza un passante Secondo l’accusa, la 26enne britannica era ossessionata dalla morte e dalla violenza e voleva sapere a tutti i costi come sarebbe stato uccidere qualcuno. Prima di avvicinare e uccidere un passante a Oxford, aveva smembrato il gatto del vicino e si era filmata: “Voglio imparare come fare questo a una persona”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ergastolo, è questa la condanna inflitta da un tribunale inglese a Scarlet Blake, 26enne donna transgender accusata di aver ucciso un passante appena conosciuto in strada a Oxford nel luglio 2021, pochi mesi dopo aver ucciso il gatto del vicino, facendolo a pezzi e filmandosi. “La tua decisione di uccidere Jorge Martin Carreno non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto. Non è stato un errore momentaneo. Non è stata una decisione presa con rabbia o perché le tue emozioni ti hanno sopraffatto. È arrivata al culmine di un piano che stavi considerando e formulando da mesi” ha detto il giudice durante la sentenza.

Il 30enne ingegnere spagnolo venne avvicinato dalla 26enne mentre tornava da solo a casa da una serata fuori. L’uomo venne portato su una riva appartata del fiume Cherwell dove è stato colpito alla nuca con una bottiglia di vodka, strangolato e poi spinto in acqua, dove è annegato. Secondo il giudice, vi sono "ampie prove che Blake traeva gratificazione sessuale dallo strangolamento". “Sono sicuro che hai tratto piacere dall'uccidere Jorge come hai tratto piacere dall'uccidere il gatto” ha detto il giudice.

Secondo l’accusa, la 26enne era ossessionata dalla morte e dalla violenza e voleva sapere a tutti i costi come sarebbe stato uccidere qualcuno. L'omicidio del 30enne infatti è avvenuto quattro mesi dopo che Blake aveva trasmesso in streaming l'orribile uccisione del gatto del suo vicino.

In quella occasione la 26enne aveva installato una macchina fotografica per filmare la macabra scena della morte del gatto e dello smembramento del suo corpo. Dopo l'uccisione, Blake infatti sezionò l'animale, lo decapitò, rimosse pelliccia e pelle e ne mise i resti in un frullatore. Infine una terribile frase che alla luce dei fatti si è rivelata ancora più terrificante: “Un giorno, voglio imparare come fare questo a una persona”. Blake è stata condannata all'ergastolo con una pena minima di 24 anni per omicidio ed stata condannata contemporaneamente a quattro mesi per aver causato sofferenza a un animale.