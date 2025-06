Uccide l’ex moglie in strada davanti ai passanti, i testimoni: “Dopo ha detto ‘ho fatto quel che dovevo'”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). La vittima stava percorrendo il parco di via Bennaduci per andare a lavorare quando l'ex marito l'ha raggiunta, accoltellandola. La donna aveva 45 anni ed era madre di due figli.

La 45enne lavorava come badante ed era uscita di casa per raggiungere l'abitazione dell'anziana che assisteva per fare il turno di notte. I figli della vittima sono maggiorenni e per loro sono stati attivati i servizi sociali per il supporto psicologico.

Le dinamiche dei fatti, spiegano fonti investigative a Fanpage.it, sono ancora in fase di ricostruzione. Secondo alcuni testimoni, l'ex marito della 45enne avrebbe continuato a prenderla a calci anche quando la donna era senza vita a terra. Stando al racconto di alcuni negozianti della zona, dopo aver ucciso la ex, l'uomo si sarebbe seduto sulla panchina dicendo: "Ho fatto quello che dovevo".

A carico dell'assassino non vi erano denunce e la vicenda personale della vittima di femminicidio non era nota alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto il sindaco Mauro Sclavi insieme ai carabinieri di Tolentino e Macerata. I soccorritori del 118 hanno provato a salvare la vita alla 45enne per poi trasportarla in ospedale, ma per lei purtroppo non vi è stato nulla da fare. La donna è deceduta sul colpo.

In aggiornamento