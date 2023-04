Uccide 5 persone e scappa, tra i morti un bimbo: vittime trovate sdraiate sui bambini sopravvissuti Almeno cinque persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nella contea di San Jacinto, in Texas. Tra di loro anche un bambino di 8 anni. Il sospetto killer è in fuga.

A cura di Susanna Picone

Almeno cinque persone sono state uccise in una sparatoria in Texas. Tra i corpi trovati in casa anche quello di un bambino di otto anni. La sparatoria è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 23,30, in un'abitazione nella città di Cleveland, a 72 km da Houston. Quando la polizia è arrivata sul luogo ha trovato a terra numerose vittime tra cui anche il bambino.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria potrebbe essere stata la conseguenza di una lite tra vicini. Lo sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers, ha fornito alcuni dettagli sulla dinamica degli eventi. Un uomo di 39 anni attualmente in fuga avrebbe sparato sui membri di una famiglia che abitava di fronte casa sua dopo che questi lo avevano invitato a smettere di sparare colpi nel suo cortile perché stavano cercando di far dormire un bambino.

Il killer – il sospetto è stato descritto come un giovane ispanico dai capelli neri corti vestito probabilmente con una maglietta nera e un jeans – avrebbe usato un fucile semi-automatico.

Lo sceriffo ha spiegato che c'erano 10 persone in casa al momento della sparatoria e che nessun altro è rimasto ferito. Due donne rimaste uccise, secondo quanto ricostruito, sono state trovate sdraiate sopra due bambini in casa. Con ogni probabilità, stavano cercando di proteggerli coi loro corpi. Quei bambini sono sopravvissuti.

Per quanto riguarda l’identità delle vittime, lo sceriffo ha detto di ritenere che tutti siano originari dell’Honduras. Tre delle vittime erano donne, uno era un uomo, e avevano un'età compresa tra gli 8 e i 40 anni circa. I loro nomi per il momento non sono stati rilasciati.