Uccide 35 persone in auto a Zhuhai, l'uomo aveva acquistato il Suv appositamente una settimana prima Il 62enne Fan avrebbe acquistato il Suv utilizzato per travolgere la folla davanti allo stadio di Zhuhai, in Cina, la settimana prima. L'uomo ha ucciso 35 persone e ne ha ferite altre 43. Secondo le autorità, alla base del gesto vi sarebbe stato il malcontento per la divisione dei beni durante il divorzio con la moglie.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo il quotidiano in lingua cinese Lianhe Zaobao, il 62enne Fan che si è lanciato sulla folla a Zhuhai, in Cina, con un Suv, aveva comprato l'auto una settimana prima della tragedia. Si tratta di un fuoristrada BJ40 Pioneer di proprietà di BAIC Motor, largo quasi due metri.

L'uomo si sarebbe comportato normalmente al momento dell'acquisto dell'auto, pagando circa 200.000 yuan (26mila euro) tramite un prestito. Un dipendente della concessionaria ha raccontato di essersi spaventato dopo aver sentito la notizia. "Non ci era mai successo – ha fatto sapere – che un uomo acquistasse una vettura solo per investire qualcuno".

Nella serata di lunedì 11 novembre, l'auto è piombata sulla folla fuori dallo stadio. Il conducente è fuggito subito dopo aver travolto decine di persone. Il fuoristrada, stando alla prima ricostruzione, si sarebbe lanciato improvvisamente sulla folla che stava partecipando a una manifestazione sportiva promossa dal governo cinese.

La strada attorno al centro sportivo era infatti stata chiusa al transito per evitare incidenti, ma la vettura avrebbe ignorato i divieti piombando deliberatamente sui presenti. Il 62enne ha così ucciso 35 persone e ne ha ferite gravemente altre 43.

Al momento dell'arresto, secondo quanto reso noto dalla polizia, Fan aveva alcune ferite al collo autoinferte con un coltello trovato in auto. Il 62enne era privo di sensi al momento del fermo ed è stato soccorso prima di essere ammanettato. Secondo le prime informazioni, alla base del gesto vi sarebbe stata l'insoddisfazione data dalla divisione dei beni finanziari dopo il divorzio con la moglie.

Dopo l'attacco, le persone ferite ancora in vita sono state trasportate d'urgenza in diversi ospedali della zona. Nonostante i soccorsi tempestivi intervenuti sul posto, non è stato possibile salvare la vita di diverse persone rimaste gravemente ferite dopo l'accaduto.