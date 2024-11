video suggerito

Travolge la folla con l'auto, 35 morti in Cina: arrestato 62enne, alla base del gesto il suo divorzio È di 35 morti e decine di ferite il bilancio dell'incidente verificatosi Zhuhai, città nella provincia cinese del Guangdong: un uomo di 62 anni si è lanciato a tutta velocità su un gruppo di persone che si stava allenando nei pressi del centro sportivo. È stato arrestato: alla base del gesto l'iter del suo divorzio.

A cura di Ida Artiaco

È salito a 35 morti e 43 feriti il bilancio di quanto successo ieri in Cina, dove un 62enne si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro un gruppo di persone impegnate in un allenamento in un centro sportivo a Zhuhai, città nella provincia cinese del Guangdong.

La polizia lo ha arrestato subito dopo. Secondo i media locali, l'auto, un fuoristrada scuro, si è lanciata improvvisamente contro la folla di persone che stava camminando e si stava esercitando intorno allo stadio. Si trattava di una delle tante manifestazioni sportive incoraggiate dal governo cinese. Molti dei feriti infatti indossavano tutte ginniche e abbigliamento sportivo quando sono state colpite.

L'uomo autore della strage, di nome Fan, secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, è stato trovato in macchina con un coltello, con ferite al collo che si pensa siano state "autoinferte come forma di autolesionismo". Era privo di sensi ed è stato soccorso, mentre secondo le prime indagini, è risultato essere "insoddisfatto della divisione dei beni finanziari nel suo divorzio".

Per quasi 24 ore dopo l'incidente, non è stato chiaro quale fosse il numero di morti o feriti. E in più questa mattina, le ricerche sull'incidente sui social cinesi risultavano censurate. Una ricerca su Weibo, l'X cinese, relativa al centro sportivo, ha prodotto solo pochi post, con solo un paio che facevano riferimento al fatto che era successo qualcosa, senza foto o dettagli.

Al di fuori del Great Firewall cinese, su X, i video sono stati tuttavia in grado di circolare: in evidenza foto e scese di panico, con testimonianze dei feriti. Dopo l'incidente, il centro ha annunciato che sarebbe rimasto chiuso fino a nuovo avviso. Su quanto accaduto è intervenuto anche il presidente Xi Jinping che ha chiesto "tutti gli sforzi utili" nelle operazioni di soccorso.