Auto piomba sulla folla davanti allo stadio e scappa: decine di persone colpite in Cina Drammatiche le immagine diffuse sui social cinesi dove si vedono gli istanti in cui l'auto arriva e quelli immediatamente successivi ai fatti con decine di persone a terra, alcune immobili prive di sensi e altre doloranti perché colpite.

Momenti di paura e sangue in Cina nella serata di oggi lunedì 11 novembre quando un'auto è piombata su una folla di persone fuori dallo stadio della città di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, colpendo decine di individui prima di scappare. Drammatiche le immagine diffuse sui social cinesi dove si vedono gli istanti in cui l'auto arriva e quelli immediatamente successivi ai fatti con decine di persone a terra, alcune immobili prive di sensi e altre doloranti perché colpite.

Secondo i media locali, l'auto, un fuoristrada scuro guidato da un 62enne, si è lanciata improvvisamente contro la folla di persone che stava camminando e si stava esercitando intorno allo stadio. Si trattava di una delle tante manifestazioni sportive incoraggiate dal governo cinese. Molti dei feriti infatti indossavano tutte ginniche e abbigliamento sportivo quando sono state colpite.

Dai primi resoconti pare che la strada attorno al centro sportivo fosse stata chiusa al transito, come di consueto in simili casi, ma la vettura avrebbe ignorato i divieti piombando sui presenti. Dopo l'allarme, sul posto son accorse numerose ambulanze e forze di polizia che poco dopo hanno individuato e arrestato l'automobilista. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto voluto.

L'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Zhuhai ha successivamente pubblicato un rapporto informativo della polizia cinese in cui ci si limita ad affermare che un'auto ha investito diversi pedoni nel centro sportivo del distretto di Xiangzhou intorno alle 19:48 di lunedì, ora locale, e poi si è allontanata. Secondo il rapporto, l'autista di 62 anni è stato poi fermato e sono in corso le relative indagini per accertare i fatti. Le autorità locali però non hanno riferito il numero di feriti e se vi siano vittime.

"Le persone vengono qui ogni sera per camminare, fare esercizio eccetera, da almeno dieci anni. La zona è solitamente chiusa e i veicoli non possono entrarvi normalmente" ha dichiarato un residente del posto ai giornali locali. Altri parlano di atto deliberato. Dopo i fatti, lo stesso Centro sportivo di Zhuhai ha emesso un avviso in cui affermava che il centro sarebbe stato temporaneamente chiuso fino a nuovo ordine.