Bimbo di 9 anni viene travolto da un'auto e muore pochi giorni dopo in ospedale: indagate due persone La Procura ha iscritto due persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale: sono le persone che erano a bordo dell'auto che ha investito il bimbo di 9 anni mentre era in bici. Il piccolo purtroppo è morto alcuni giorni dopo in ospedale, dopo essere stato dimesso una prima volta.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di archivio

Ci sono due indagati per l'incidente di fine gennaio a Gela, in provincia di Caltanissetta, per cui alcuni giorni dopo è morto un bambino di 9 anni. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il piccolo si trovava in sella alla sua bici vicino a casa sua nel quartiere Settefarine quando è stato improvvisamente travolto da un'auto. Subito si erano attivati i soccorsi. Il piccolo era stato traferito nell'ospedale della zona per poi essere stato spostato a Catania per ulteriori accertamenti.

Poco dopo il bimbo era stato dimesso ma solo alcuni giorni dopo ha iniziato ad accusare problemi di stanchezza e di tipo respiratori. Così il trasferimento di nuovo all'ospedale vicino e infine a Palermo: purtroppo qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita, è morto in breve tempo. Secondo le indagini, nei giorni dopo l'incidente il piccolo avrebbe iniziato ad aggravarsi.

Le Procure di Gela e Palermo hanno iniziato a indagare sull'accaduto e in queste ore hanno iscritto due persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di una donna di 29 anni che guidava l'auto al momento dell'incidente e un uomo di 39enne che era al suo fianco. Resta anche da chiarire come sia stato possibile che il piccolo, nonostante avesse cambiato tre ospedale, sia stato dimesso e poi peggiorato in brevissimo tempo.