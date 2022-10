Trovato con 62 cucchiai d’acciaio nello stomaco, il medico: “Li stava mangiando da un anno” il paziente, un 32enne indiano, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale privato nel distretto di Muzaffarnagar. È in gravi condizioni.

i 62 cucchiai e il dottor Rakesh Khurrana

Di storie di medici che rimuovono monete, batterie, orologi e persino telefoni cellulari dagli stomaci dei proprio pazienti ne è pieno. Ma la notizia arrivata dall'Uttar Pradesh, in India, potrebbe scioccare molte persone: non uno, ma 62 cucchiai d'acciaio, senza la parte superiore, sono stati estratti dallo stomaco di un paziente di 32 anni nel distretto di Muzaffarnagar.

Secondo l'agenzia di stampa ANI, il paziente, Vijay, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva (ICU) di un ospedale privato. Secondo CNBC, il rapporto medico cita il dottor Rakesh Khurrana che evidenzia come il paziente abbia ammesso di aver mangiato quei cucchiai. "Il paziente li stava mangiando da un anno", ha detto, aggiungendo che l'intervento chirurgico per la rimozione è durata circa due ore.

Ma perché Vijay stava mangiando quei cucchiai? Secondo quanto riferito, il 32enne, residente del villaggio di Bopara che rientra nell'area della stazione di polizia di Mansoorpur, è tossicodipendente. Stando a quanto riferito da Zee News, la sua famiglia lo aveva ricoverato in un centro per la disintossicazione a Shamli. L'accusa è pesante: Vijay sarebbe stato alimentato "con la forza" con quei cucchiai dal personale della struttura.

Sebbene finora non sia stata presentata alcuna denuncia in merito, resta comunque un mistero come quei cucchiai abbiano raggiunto lo stomaco dell'uomo.

Il 32enne è stato portato in ospedale dopo che le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare. I medici hanno detto che il paziente è ancora grave e non hanno sciolto la prognosi.