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Mamma e figlio morti a Castelgugliemo, parlano i familiari: “Chen era introversa, non era facile capirla”

I familiari di Chen Yan, 39 anni, hanno parlato della figlia trovata morta in un laghetto di Castelgugliemo e del suo bimbo di 1 anno. Secondo i genitori, la giovane era molto introversa ed era difficile capire cosa provasse.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Era introversa e chiusa anche dentro casa, Chen Yan, la 39enne trovata morta nel laghetto di Castelgugliemo (Rovigo) insieme al figlioletto di un anno. I genitori hanno raccontato agli investigatori di avere due figlie "molto diverse tra loro". "Sua sorella è espansiva, aperta, parla con tutti. Chen era molto diversa, non riuscivamo sempre a capire cosa pensasse".

La 39enne è stata inspiegabilmente trovata senza cita nel laghetto, insieme al figlio di 1 anno avuto da un uomo che vive e lavora a Vicenza e che da tempo quasi non era più in contatto con lei. Aveva scelto di crescere il figlio da sola, anche contro il parere dei genitori che per lei avrebbero voluto una situazione più stabile. La 39enne era disoccupata e l'uomo con il quale aveva avuto il figlio era quasi un fantasma nella sua vita: da mesi, nonostante gli sforzi iniziali, aveva smesso di farsi sentire.

I familiari hanno sottolineato di non aspettarsi nulla del genere. Il padre lavora nei campi a Lusia, mentre la moglie è casalinga. Entrambi chiedono silenzio e rispetto per Chen e suo figlio. Il paese si è stretto attorno alla famiglia di origini cinesi che ha voluto ringraziare tutti per l'affetto dimostrato.

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Con il passare delle ore e le ulteriori indagini, appare sempre meno probabile la responsabilità di terzinella morte di mamma e figlio. Le indagini sono contro ignoti, ma sembra ormai evidente che la tragedia sia stata frutto di un gesto volontario. Non ci saranno funerali per la 39enne: la scelta è quella della cremazione e le ceneri resteranno in casa, accanto alla famiglia. 

Nella giornata di ieri avrebbe dovuto essere effettuata l'autopsia, ma l'esame non è stato effettuato. Potrebbe riparlarsene nelle prossime ore proprio per fugare ogni dubbio sulle dinamiche di quanto accaduto a Castelguglielmo.

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