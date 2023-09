Trovati i resti del caccia F-35 precipitato in America e misteriosamente scomparso Il velivolo era scomparso dopo un incidente nei cieli della Carolina del Sud avvenuto due giorni fa. Le autorità statunitensi avevano lanciato un appello alla popolazione per trovare i resti.

A cura di Davide Falcioni

L'appello alla popolazione ha sortito gli effetti sperati: le autorità americane hanno infatti reso noto di aver trovato pezzi del caccia F-35 che era scomparso nel nulla dopo un incidente nei cieli della Carolina del Sud. Il velivolo era decollato sopra la città di Charleston domenica pomeriggio ma poco dopo il pilota era stato costretto ad eiettarsi ed era stato portato in un ospedale della zona. Lunedì l'aviazione militare statunitense aveva lanciato un appello agli ai residenti della zona per riuscire ad individuare i resti del jet. "Se avete informazioni che possano aiutare le nostre squadre a localizzare l'F-35, chiamate il Base Defense Operations Center al numero 843-963-3600", è infatti il bizzarro messaggio su X che ha suscitato l'ironia degli utenti.

A seguito dell'appello centinaia di persone avevano prestato la massima attenzione a ogni rottame anomalo sul terreno: i resti del caccia ben presto sono stati trovati in una zona rurale della contea di Williamsburg. Ai residenti è stato chiesto di evitare la zona mentre la squadra di recupero lavora per metterla in sicurezza.

La ricostruzione della vicenda

L'incidente è avvenuto alle 14.00 (ore locali) di domenica, quando il pilota, avendo molto probabilmente perso il controllo dell'F-35B, si è visto costretto a eiettarsi dal velivolo e paracadutarsi a terra. L'uomo è riuscito ad atterrare senza problemi in un'area vicino a North Charleston, nella Carolina del Sud. Il jet invece era scomparso. L'aereo, hanno fatto sapere le autorità, era decollato dalla base del corpo dei Marine di Beaufort. Faceva parte di uno squadrone di addestramento all'attacco e volava insieme a un altro caccia.