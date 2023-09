“Cercasi caccia F-35”. L’aereo scomparso nel nulla negli USA, appello alla popolazione per trovarlo La Joint Base Charleston ha lanciato un appello alla popolazione: “Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l’F-35, per favore chiamate il Centro operativo della difesa della base”.

A cura di Davide Falcioni

"Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l'F-35, per favore chiamate il Centro operativo della difesa della base". È il bizzarro appello lanciato via X (l'ex Twitter) dalla Joint Base Charleston, che non ha più notizie di un iper tecnologico caccia da combattimento con capacita' ‘stealth' – in parole povere, più difficile da individuare per i radar – letteralmente ‘scomparso' da ieri pomeriggio. Il problema, però, è che il jet da guerra in questione è diventato introvabile persino per l'aviazione militare statunitense.

All'origine del ‘mistero' iniziato nei cieli della Carolina del Sud, quello che le autorità hanno definito un "incidente", in seguito al quale il pilota domenica pomeriggio il pilota si è eiettato dal velivolo. Lui è sopravvissuto, ma l'esercito si è ritrovato con un problema di non poco conto: non riesce a trovare i resti dell'aereo. I responsabili della base lo stanno cercando, in coordinamento con le autorità federali per l'aviazione, intorno a due laghi a nord della città di Charleston.

Gli aerei, prodotti da Lockheed Martin, costano circa 80 milioni di dollari ciascuno e sono considerati i più moderni caccia multiruolo in circolazione. Nonostante siano super armati e dotati delle migliori tecnologie in circolazione, evidentemente riescono a "scomparire" nel nulla con una certa facilità, circostanza non proprio rassicurante in caso di impiego in guerra. Non a caso la deputata locale Nancy Mace ha detto: "Come diavolo si perde un F-35? Com'è possibile che non ci sia un dispositivo di localizzazione e chiediamo al pubblico cosa fare, trovare un jet e consegnarlo?".