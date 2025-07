Il caso del caccia F-35 da 130 milioni che da 20 giorni nessuno riesce a spostare: diventato un meme

video suggerito

È il fiore all’occhiello dell’aviazione Navale, una caccia militare di ultima generazione a decollo verticale dal costo unitario di 130 milioni di euro ma da venti giorni è bloccato in una pista di un aeroporto civile come una sorta di statua che nessuno finora è riuscito a spostare. Stiamo parlando di un esemplare di F-35B della Royal Navy britannica che è fermo in pista all'aeroporto di Thiruvananthapuram dove è arrivato per un guasto senza più riuscire a ripartire.

Tutto è iniziato il 14 giugno scorso quando l'F-35B partito dalla portaerei Prince of Wales, a causa di un’avaria, non è riuscito a rientrare sulla nave ammiraglia della flotta britannica ed è atterrato in emergenza nello scalo dello stato meridionale indiano del Kerala. L'aereo sarebbe stato dirottato all’aeroporto civile dopo aver incontrato maltempo durante una sortita nell'Oceano Indiano ma quella che doveva essere una breve sosta si è trasformata in un calvario.

Pur essendo atterrato sano e salvo, da quel giorno infatti non è stato più in grado di decollare per un problema tecnico. Un problema che si pensava potesse essere risolto in pochi giorni ma che in un caccia così sofisticato si è rivelato più grave del previsto. Gli ingegneri britannici inviati sul posto hanno esaminato il velivolo, ma finora le squadre non sono riuscite a ripararlo col risultato che l’aereo è rimasto immobile in pista diventando un meme.

Il caccia F35 parcheggiato sulla pista infatti ha innescato una valanga di post virali sui social che ironizzano sull’possibilità di spostare un modernissimo aereo da caccia. Tra chi ha affermato che il jet merita la cittadinanza indiana, poiché si trova nel Paese da abbastanza tempo, e chi invitava le autorità locali a far pagare l'affitto, mercoledì anche il dipartimento del turismo del governo del Kerala si è unito all’onda social con un post su X in cui a corredo in un disegno del caccia affermava: "Kerala, la destinazione che non vorrai mai lasciare".

Le autorità britanniche hanno dichiarato alla BBC che il Paese ha accettato l'offerta di trasferire l'aereo presso il centro di manutenzione, riparazione e revisione dell'aeroporto e che il caccia verrà trasferito nell'hangar non appena i team di ingegneri britannici arriveranno con attrezzature specialistiche. Si studia anche la possibilità di trasportalo con un aereo cargo. Il jet intanto è sorvegliato 24 ore su 24 da sei ufficiali dell’aviazione britannica.