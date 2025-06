video suggerito

Ucraina, attacco record russo con 537 missili e droni: la Nato fa alzare in volo i caccia sul confine Mosca ha colpito diverse zone del Paese, dalla regione di Kiev fino a Leopoli, la parte occidentale dell’Ucraina. La massiccia azione di aerei militari ha fatto scattare l’allerta massima in Polonia. In volo i caccia Nato sul confine. Durante lo scontro aereo Kiev ha perso anche un F-16 e il pilota, Zelensky: “Mosca non si fermerà” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Antonio Palma

Notte da incubo per l’Ucraina oggetto di un nuovo attacco aereo su larga scala da parte della Russia con l’impiego di centinaia di missili, compresi missili da crociera, droni e aerei. Colpite diverse zone del Paese, dalla regione di Kiev fino a Leopoli, la parte occidentale dell’Ucraina. Il sorvolo di aerei e droni proprio sul confine con la Nato ha fatto scattare l’allarme anche in Polonia dove si sono alzati in volo caccia polacchi e alleati e sono stati allertati i sistemi di difesa aerea.

Secondo l'aeronautica ucraina, nella notte tra sabato e domenica, l’esercito di Mosca ha fatto scattare un attacco aereo su larga scala usando tutta la sua potenza tra caccia droni e missili. I russi hanno lanciato “477 droni (211 abbattuti e 225 scomparsi dai radar); 4 missili Kh-47M2 Kinzhal; 7 missili balistici Iskander-M/KN-23 (uno abbattuto); 41 missili da crociera Kh-101/Iskander-K (33 abbattuti e uno scomparso); 5 missili Kalibr (4 abbattuti); 3 missili S-300” è il resoconto di Kiev che sottolinea l’intervento anche di bombardieri strategici Tu-95MS e aerei MiG-31K.

In volo caccia polacchi e Nato

I raid hanno raggiunto, tra le altre, le regioni di Kiev e Leopoli ma anche la zona dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia. La massiccia azione di aerei militari anche sul confine Nato ha fatto scattare allerta massima in Polonia. In volo caccia polacchi e degli alleati dell’alleanza atlantica che pattugliano la zona. “In relazione all'attacco della Russia, che sta colpendo obiettivi sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo”, ha riferito il comando polacco spiegando che stanotte “coppie di caccia in servizio sono state fatte decollare e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri hanno raggiunto il massimo stato di prontezza”.

L'Ucraina perde un F-16, Zelensky: "Mosca non si fermerà"

Durante lo scontro aereo Kiev ha perso anche un F-16 e il pilota. "Il pilota ha utilizzato tutte le armi di bordo e ha abbattuto sette bersagli aerei. Nell'abbattere l'ultimo, il suo aereo ha subito danni e ha iniziato a perdere quota", ha dichiarato l'Aeronautica ucraina su Telegram, sottolineando che il pilota" ha fatto tutto il possibile e ha pilotato il jet lontano da un insediamento, ma non ha avuto tempo di eiettarsi". Si tratta della terza perdita di un F-16 in guerra.

“I russi hanno colpito tutto ciò che potevano. C'è stato anche un colpo su un edificio residenziale a Smila e un bambino è rimasto ferito. I servizi di emergenza stanno lavorando ovunque. Purtroppo, mentre respingeva l'attacco, il nostro pilota di F-16 Maksym Ustimenko è morto. Oggi ha distrutto sette bersagli aerei. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi compagni. Grazie a tutti coloro che difendono l'Ucraina" ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che "Mosca non si fermerà finché sarà in grado di sferrare attacchi massicci".

Intanto Putin si dice fiducioso della vittoria finale. “La vittoria della Russia nell'operazione militare speciale in Ucraina è destinata a sopraggiungere. Tutta la Russia è orgogliosa dei partecipanti all'operazione militare speciale” ha dichiarato infatti il Presidente russo durante una cerimonia pubblica.