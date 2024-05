Trovata priva di sensi nel bosco dopo essere scomparsa durante una festa: morta bimba di 6 anni in Svizzera

video suggerito

Giallo in Svizzera, dove una bambina di 6 anni, che ieri era scomparsa durante una festa famiglia ed è stata ritrovata in un bosco priva di sensi, è morta nella tarda mattinata di oggi all'ospedale di Losanna. A comunicarlo la Polizia cantonale vallesana. La notizia ha sconvolto tutto il Paese mentre gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Stando alle prime informazioni disponibili, la piccola ieri partecipava a una festa in famiglia a Ravoire, nel canton Vallese, in una struttura ricreativa presa in affitto. Poi, intorno alle 17, mentre giocava nei dintorni, è sparita. Poco meno di un'ora dopo è partita la richiesta di aiuto alla polizia cantonale. Nelle ricerche sono stati impegnati circa 70 professionisti tra poliziotti, soccorritori e vigili del fuoco, oltre a 200 volontari e agli elicotteri.

Alle 21.20 è stata individuata nel bosco sotto la colonia di Ravoire, una casa collettiva situata nell'omonima foresta, sopra Martigny. La struttura in genere ospita scolaresche e seminari.

Priva di sensi, è stata subito medicalizzata sul posto e quindi portata con un elicottero dell'Air-Glaciers all'ospedale universitario di Losanna, dove oggi ne è stato dichiarato il decesso. La Procura ha aperto un'indagine per determinare le circostanze dell'accaduto e la polizia cantonale del Vallese non fornisce ulteriori dettagli al momento. I volontari che hanno partecipato alle ricerche hanno ipotizzato che potrebbe essere rimasta ferita mentre giocava a nascondino. Secondo un testimone sentito dalla stampa francese, la zona vicino al ritrovamento della piccola è pericolosa perché è ripida, con grandi rocce e profonde crepe nel terreno.