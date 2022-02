Trova pistola in auto e si spara accidentalmente, Jarion muore a 4 anni davanti ai fratellini Il dramma è avvenuto davanti agli occhi della madre e dei fratellini del bimbo che era seduto sui sedili posteriori della vettura parcheggiata in strada a New Orleans.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia delle armi in Usa dove un bambino di soli 4 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola trovata nascosta e carica tra i sedili posteriori nell'auto dei genitori. Il dramma è avvenuto proprio davanti agli occhi della madre e dei fratellini del bimbo che era seduto sui sedili posteriori della vettura parcheggiata in strada nei sobborghi di New Orleans, nello stato della Louisiana. Jarion Walker, questo il nome del bimbo, è morto sabato sera in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza per la ferita mortale da arma da fuoco alla testa causata dall'arma incustodita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il piccolo era seduto sui sedili posteriori con altri due fratellini più piccoli che purtroppo hanno assistito all'orribile scena da pochi centimetri.

Nello stesso abitacolo, ma seduti sui sedili anteriori, vi erano la madre e una altro adulto che in quel momento si erano fermati con la vettura per fumare marijuana. Lo sceriffo della contea di Jefferson ha annunciato lunedì sera in una conferenza stampa che l'autopsia e le prove balistiche hanno stabilito che la ferita mortale da arma da fuoco era stata auto inflitta dal piccolo con una pistola detenuta dal padre ma lasciata incustodita in macchina dall'uomo. I soccorsi erano stati chiamati sul posto intorno alle 22:45 e una volta giunto sul luogo indicato hanno trovato un bambino con quella che inizialmente sembrava essere una ferita da arma da fuoco alla nuca. Trasportato d'urgenza in ospedale, purtroppo il piccolo Jarion non ce l'ha fatta ed è stato dichiarato morto poco dopo. L'autopsia disposta immediatamente dalle autorità locali ha stabilito che a essere fatale è stato un colpo sparato con una pistola appoggiata alla parte anteriore della testa.

"Non pensavamo fosse possibile per un bambino di quattro anni usare un'arma del genere e che fosse in grado di sparare in quel modo", ha spiegato lo sceriffo aggiungendo che il medico legale ha spiegato che ad essere fatale è stata "una ferita da contatto sulla fronte, proprio sopra il sopracciglio destro". "Questi tipi di decessi possono certamente essere prevenuti" ha sottolineato l'agente, esortando i proprietari di armi a non lasciarle nei loro veicoli o alla portata dei bambini. Al momento però non è stato effettuato nessun arresto.