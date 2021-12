Tragedia del castello gonfiabile, muore bimbo di 11 anni: le vittime salgono a sei La sesta vittima della tragedia del castello gonfiabile della Hillcrest Primary School è l’undicenne Chace Harrison, uno dei piccoli che era rimasto ferito gravemente.

Altro dolore si aggiunge alla tragedia del castello gonfiabile della Hillcrest Primary School, in Australia. Uno dei bimbi ricoverati in ospedale è morto nelle scorse ore facendo salire a sei il numero dei piccoli deceduti in seguito all’incinte di venerdì scorso durante una festa nella città di Devenport, in Tasmania. La vittima è l’undicenne Chace Harrison, uno dei piccoli che era rimasto ferito gravemente ed era stato trasportato in ospedale in elicottero. Le sue condizioni era state giudicate subito disperate e nonostante ogni sforzo da parte dei medici, il bambino è deceduto domenica senza mai più riprendere coscienza. A darne notizia è stata la stessa polizia della Tasmania che sta indagando sulla tragedia. “È con il cuore straziato dal dolore che devo confermare che un bambino di 11 anni è morto in ospedale questo pomeriggio” ha spiegato il portavoce della polizia.

“Stiamo lavorando instancabilmente con tutte le parti interessate per garantire che l'indagine sia completata in via prioritaria” ha aggiunto il portavoce della polizia spiegando che “La priorità sarà quella di ascoltare tutti i testimoni, raccogliere e analizzare prove forensi e tutti gli aspetti ambientali, compresi i modelli e le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente”. Vista la mole di lavoro ,la polizia locale sarà coadiuvata da agenti investigativi provenienti dagli altri stati australiani. L’indagine però sarà lunga. “È fondamentale che non anticipiamo alcun risultato fino a quando tutte le prove non sono state raccolte e l'indagine è stata completata. Ciò consentirà al medico legale di determinare i risultati sulla base di tutte le prove e i fatti disponibili", ha aggiunto.

“Sono certo che tutti i cittadini condividano con me la profonda tristezza e l'angoscia per la morte del piccoloe Chace Harrison, un altro bambino coinvolto in questa terribile tragedia… tutti noi sentiamo questa perdita come terribile" ha dichiarato invece il premier della Tasmania, affermando che il governo continuerà a fornire tutto il supporto possibile alle persone colpite dall'incidente e ha esortato tutti a chiedere aiuto psicologico quando necessario. Il piccolo Chace si aggiunge alle altre altre cinque piccole vittime dell’incidente del castello gonfiabile, due ragazzi di 12 anni e due ragazze di 11 e 12 anni, Peter Dodt, Jalailah Jayne-Marie Jones, Addison Stewart e Jye Sheehan. Tutti studenti dell’ultimo anno della scuola che festeggiavano l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2021.

In ospedale rimangono ora altri due bambini, anche loro in condizioni giudicate gravi dai medici, mentre per un terzo bimbo che era ricoverato le ferite si sono rivelate meno gravi ed è stato dimesso nelle scorse ore e sta trascorrendo la convalescenza casa. Secondo quanto accertato finora, tutti loro erano sopra il castello gonfiabile quando questo è stato spazzato via, forse dal vento, e sono stati scaraventati a forte velocità in aria prima di cadere violentemente a terra.