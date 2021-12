Castello gonfiabile si rompe e vola via durante la festa di scuola, morti 4 bambini in Australia La tragedia si è consumata in Tasmania durante una festa di fine anno con molti bimbi. Oltre ai 4 morti, si registrano diversi piccoli feriti, alcuni gravemente.

A cura di Antonio Palma

Quattro bambini sono morti e molti altri sono gravemente feriti dopo che un castello gonfiale si è rotto ed è volato in aria durante una festa scolastica di fine anno in Australia. "Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi" ha spiegato un portavoce della polizia dello stato della Tasmania dove si è consumata la tragedia. Il dramma nella mattinata di giovedì ora locale, coinvolti alcuni piccoli studenti di una scuola elementare vicino Devonport, nel nord-ovest della Tasmania. Secondo una prima ricostruzione, all'improvviso il castello è volato in aria, forse a causa del vento, e i bimbi della Hillcrest Primary School che partecipavano all'evento sono stati sbalzati in aria, cadendo poi violentemente al suolo. Per quattro di loro, due maschietti e due femminucce, tutti di 6 anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale, invece, gli altri bimbi tra cui cinque ora ricoverati in condizioni gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 10 ora locale, intorno alla mezzanotte italiana, quando sul posto sono accorse numerose forze di polizia e i servizi di emergenza. Quando i primi soccorritori sono arrivati nel giardino della Hillcrest School davanti a loro si è presentata una scena descritta come "angosciante" dagli stessi servizi di emergenza. A terra giacevano numerosi piccoli, alcuni immobili. Secondo una primo esame della scena, diversi bambini sono caduti da un'altezza di oltre 10 metri, dopo essere stati sbalzati in aria. Oltre a numerose ambulanze, sul posto hanno operato anche diversi elicotteri di soccorso che sono stati utilizzati per trasportare i bambini in ospedale. La scuola, attraverso i social, ha comunicato l'immediata chiusura e invitato tutti i genitori a riprendere urgentemente i propri figli.

La scuola aveva organizzando un giorno di festa per celebrare la fine dell'anno scolastico a cui partecipavano i piccoli che il prossimo anno avrebbero lasciato la scuola elementare. La notizia ha sconvolto il paese. “Gli eventi accaduti oggi a Devonport, in Tasmania, sono semplicemente sconvolgenti. Sono solo impensabilmente strazianti. Una giornata divertente coi bambini piccoli insieme alle loro famiglie si trasforma in una tragedia così orribile. In questo periodo dell'anno, ti spezza il cuore" ha dichiarato il primo ministro australiano, Scott Morrison.