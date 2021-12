Tornado negli Usa, si temono oltre cento morti: “Non è rimasto in piedi nulla” Si temono oltre cento vittime negli Usa dove una serie di tornado si è abbattuta in sei Stati provocando al momento 94 vittime, mentre sono decine i dispersi. Il presidente Biden ha dichiarato lo stato di emergenza federale.

A cura di Chiara Ammendola

La speranza di trovare persone ancora in vita sotto le macerie delle casa spazzate via dal tornado in Kentucky e Illinois si affievoliscono, per questo il numero delle vittime potrebbe crescere ancora nelle prossime ore tanto da superare la cifra dei cento morti. Un timore ribadito anche dal governatore dello stato del Midwest degli Stati Uniti sul quale si è abbattuta una serie di devastanti tornado: "Non è rimasto in piedi nulla che si trovasse sulla linea diretta del tornado", le parole del governatore Andy Beshear, secondo quanto riporta la Bbc, mentre la conta ufficiale segna al momento 94 vittime e un numero imprecisato di dispersi.

Sei morti in un centro logistico Amazon, nell'Illinois

I tornado registrati negli ultimi giorni sono stati almeno 30 in sei Stati diversi: Missouri, Tennessee. Mississippi, Arkansas, Kentucky e Illinois. La località più colpita è la città di Mayfield, nel Kentucky, dove una fabbrica con all'interno più di cento operai è stata praticamente rasa al suolo. Nello stato dell'Illinois sono almeno sei i lavoratori hanno perso la vita in un centro logistico di Amazon. Jeff Bezos ha detto di avere il "cuore spezzato" per le vittime: "Le notizie da Edwardsville sono tragiche – ha scritto su Twitter – abbiamo il cuore spezzato per la perdita dei nostri compagni di squadra. Il pensiero e le preghiere vanno ai loro familiari e persone care".

Biden: stato di emergenza federale

"Ancora non sappiamo quante vite umane siano andate perdute né l'ampiezza dei danni", ha commentato in serata il presidente americano Joe Biden, promettendo che lo stato federale avrebbe fatto "tutto il possibile per aiutare". Intanto verrà dichiarato lo stato di emergenza federale perché si tratta della serie di tornado peggiori della storia degli Stati Uniti. I fenomeni meteorologici, ha aggiunto il presidente Usa, sono “più intensi” con il riscaldamento globale.