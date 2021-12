USA, raffica di tornado in 5 Stati: venti a 370 all’ora, oltre 80 morti, scomparse intere città È drammatico il bilancio di una raffica di tornado che si è abbattuta in cinque stati americani tra venerdì e sabato: intere città spazzate via, almeno 80 morti e centinaia di dispersi.

A cura di Davide Falcioni

Case distrutte, auto spazzate via, alberi sradicati e soprattutto decine di morti: è pesantissimo il bilancio della raffica di tornado abbattutasi sugli Stati Uniti tra venerdì e ieri, sabato 11 dicembre. Le vittime accertate sono almeno 84, ma questo numero potrebbe essere destinato a crescere nelle prossime ore, quando i soccorritori avranno la possibilità di intervenire su centinaia di edifici demoliti dalle raffiche di vento e sotto le cui macerie potrebbero esserci morti ma anche superstiti. Nel frattempo il presidente americano, Joe Biden, ha approvato la dichiarazione di emergenza per il Kentucky, lo stato maggiormente; gli altri sono l'Arkansas, l'Illinois, il Missouri, il Mississippi e Tennessee.

Venti a 370 all'ora, spazzate via intere città

Allarmante quello che è accaduto in una fabbrica di candele crollata nel Mayfield, dove lavoravano 110 persone, e dalla quale ne sono state salvate per ora solo una quarantina. La ricerca di superstiti prosegue inoltre nel magazzino del gigante dell'e-commerce Amazon a Edwardsville, Illinois, dove il bilancio delle vittime è salito a sei ma altri corpi potrebbero nascondersi sotto le macerie. Le autorità dell'Illinois hanno dichiarato che 45 persone sono riuscite a mettersi in salvo uscendo dall'edificio. In Tennessee, il bilancio delle vittime è salito ad almeno quattro: due nella contea di Lake, una in Obion e una in Shelby. Altre due morti sono state confermate nel Missouri, mentre altre undici persone sono state portate in ospedale. La situazione più grave è però quella del Kentucky, dove sono stati estratti recuperati almeno 70 corpi senza vita. "Il bilancio delle vittime potrebbe effettivamente salire a 100 entro la fine della giornata", ha dichiarato il governatore dello stato, Andy Beshear, nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo intere parti delle nostre cittadine nel Kentucky occidentale che sono letteralmente scomparse, è una cosa difficile da sostenere", ha affermato Beshear, aggiungendo come con il trascorrere delle ore si stanno accertando danni sempre più ingenti. "Il tornado si è abbattuto ad una velocità di 200 miglia (oltre 370 chilometri) all'ora, tutto sul suo cammino è stato distrutto: case, negozi, edifici governativi, semplicemente spariti", ha aggiunto il governatore, parlando con la Cnn,

I tornato hanno interessato una popolazione di 55 milioni di persone

Secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration sono stati 32 i tornado che si sono abbattuti in cinque Stati del Paese: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. Uno di essi è riuscito a percorrere in poche ore oltre 380 chilometri. L'allarme era stato lanciato venerdì sera dal servizio meteo per un'area su otto stati che comprende 18 milioni di abitanti. È raro che in questo periodo dell'anno vi siano fenomeno del genere nel Midwest, trattandosi di eventi che si verificano normalmente fra marzo e aprile. Nel complesso, la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa.