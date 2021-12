Usa colpiti da 20 tornado, salgono a 70 i morti solo in Kentucky. Biden: “Tragedia inimmaginabile” Sono 70 solo in Kentucky le vittime della furia dei 20 tornado che si sono abbattuti su 6 stati Usa: migliaia di persone sono senza elettricità, in Illinois oltre 100 dipendenti sono rimasti intrappolati in un magazzino Amazon. Il cordoglio del presidente Biden.

A cura di Ida Artiaco

"Una tragedia inimmaginabile". Così il presidente Joe Biden su twitter ha commentato la furia dei tornado, una ventina in totale, che si sta abbattendo su 6 Stati Usa lasciando una scia di morte e devastazione. Nelle scorse ore la violenta perturbazione ha colpito Mississippi, Arkansas, Missouri, Tennesse e Illinois, dove è stato danneggiato un centro logistico di Amazon. Ma la situazione peggiore è in Kentucky, dove sarebbero già 70 le vittime confermate, ma il bilancio potrebbe essere aumentare.

In Kentucky 56mila persone senza elettricità

"Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre 70 morti, ma le vittime potrebbero addirittura salire a 100. Il livello di devastazione è al di là di qualunque altra cosa abbia mai visto nella mia vita", ha detto il governatore dello Stato Andy Beshear. Sempre in Kentucky almeno 56mila persone sono rimaste senza energia elettrica. I danni maggiori si segnalano nella contea di Graves, e in particolare nella cittadina di Mayfield, dove una fabbrica di candele con 110 operai dentro è stata rasa al suolo. Sempre secondo il governatore "perderemo molte di queste persone". "Sembra che qui sia esplosa una bomba", ha detto il sindaco di Mayfield, Kathy Stewart O'Nan.

In Illinois 110 dipendenti Amazon intrappolati in un magazzino

Ma i tornado hanno colpito anche altri stati. Tre sono le vittime in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri. La tempesta ha anche travolto un magazzino di Amazon a Edwardsville in Illinois dove sono fino a 100 i dipendenti rimasti intrappolati nella struttura, stando ai media locali. All'interno del magazzino, infatti, erano numerosi i dipendenti presenti per il turno serale per via del lavoro extra dovuto agli ordini natalizi.

Intanto, i meteorologi avvertono che la tempesta continua a rappresentare una minaccia per il Paese mentre si sposta a nord. In particolare, gli esperti di Weather Channel hanno avvertito che "non abbiamo finito per niente". I tornado sembrano pronti a spostarsi attraverso la Georgia settentrionale e la Carolina del Nord, verso gli stati del Medio Atlantico. Le immagini della progressione della tempesta mostrano che si estende fino a New York.