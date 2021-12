Decine di tornado negli Usa, danni e devastazione: si temono 100 morti in Kentucky Decine di tornado sono stati registrati negli Usa nelle ultime ore. Cinque gli Stati più coinvolti: Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee e Kentucky.

A cura di Susanna Picone

È drammatico negli Usa il bilancio del passaggio di diversi tornado. Potrebbero essere fino a 100 le persone morte nel Kentucky, secondo quanto ha fatto sapere il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di "almeno 50 morti". Lo riferisce Sky News. Per il momento le conferme ufficiali riguardano cinque vittime: tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri. "Riteniamo che il nostro bilancio delle vittime di questo evento supererà i 50 abitanti del Kentucky, probabilmente finirà per avvicinarsi a 70-100 vite perse", aveva detto in precedenza Beshear definendo le tempeste che hanno colpito lo Stato Usa "l'evento di tornado più grave nella storia del Kentucky". Ben quattro tornado, secondo le prime informazioni, potrebbero avere colpito lo Stato. Colpita in particolare la città di Mayfield. Almeno 24 tornado sono stati registrati nella serata di ieri in cinque Stati americani: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. L'allarme tornado era stato lanciato ieri sera dal servizio meteo per un'area su otto stati che comprende 18 milioni di abitanti.

La serie di potenti tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno, ha lasciato una scia di distruzione in molti Paesi. Vi è stata anche la tromba d'aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che per la prima volta ha traversato quattro stati in tre ore. Il "quad state tornado" è partito da Monette in Arkansas arrivando fino a Mayfield in Kentucky, toccando Missouri e Tennessee. A Monette scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti: ci sarebbe almeno un morto. A Mayfeld numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele. In Kentucky un treno è stato rovesciato dalla furia del vento. In Missouri case con i tetti scoperchiati. In Illinois molti lavoratori sono rimasti bloccati in un deposito di Amazon distrutto.