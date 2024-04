Taiwan, dall’alto piovono enormi massi che schiacciano le auto: terrore durante il terremoto Le terribili immagini di un video catturato da una dash cam montata sul suo veicolo da un’automobilista che ha vissuto in prima persone quei terrificanti momenti del sisma di magnitudo 7.4 che mercoledì ha colpito Taiwan con morti e feriti. Dall’alto enormi macigni hanno schiacciato auto di passaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Le auto che procedono regolarmente al semaforo lungo la strada in salita a velocità ridotta, poi l’improvviso terremoto a Taiwan che scuote tutto e poco dopo enormi macigni che piovono dall’alto della montagna, schiacciando e colpendo le vetture di passaggio, che cercano di scansarsi indietreggiando. Sono le terribili immagini di un video catturato da una dash cam montata sul suo veicolo da un’automobilista che ha vissuto in prima persone quei terrificanti momenti del sisma di magnitudo 7.4 che mercoledì ha colpito Taiwan con morti e feriti.

All’origine della scena una frana scatenata dal terremoto nell’entroterra dell’isola asiatica. Nonostante ci siano stati anche crolli di palazzi e case in città, la maggior parte delle vittime del fortissimo terremoto si sono registrate proprio a seguito di frane. Anche tra i dispersi la maggior parte si tratta di persone intrappolati nei tunnel stradali e nelle miniere: bloccati dai massi e detriti cascati dalle montagne.

Le autorità locali hanno comunicato che sono in contatto e sanno dove si trovavano decine di persone intrappolate in una rete di tunnel stradali che tagliano le montagne panoramiche e le scogliere che conducono alla città di Hualien Altre 50 persone sono rimaste bloccate quando il loro convoglio di quattro minibus è rimasto intrappolato su una strada di montagna a causa di una frana.

Il video della dashcam mostra proprio una di queste frane che si stacca dal costone della montagna al passaggio delle auto. Nel filmato si vedono le auto bloccarsi mentre vengono scosse dal tremore del terreno, si sente un suono di un avviso di emergenza, probabilmente un allarme del telefono per il terremoto in corso.

Poi improvvisamente arrivano dall’alto una serie di enormi massi, uno dei quali schiaccia l’auto davanti e procede la sua corsa verso il basso. L’automobilista che filma fa marcia indietro e per poco non viene colpito a sua volta come l altre auto che arrestano la marcia. Il numero di vittime del terremoto di Taiwan di mercoledì per ora è fermo a nove morti e oltre mille feriti ma si cercano ancora decine di persone intrappolate.