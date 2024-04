Taiwan, il momento della scossa nei video: la metro che ondeggia e i palazzi in bilico sulla strada I video della fortissima scossa di terremoto che oggi ha colpito Taiwan, con una magnitudo di 7.4, mostrano i terribili momenti vissuti dalla popolazione tra palazzi crollati e rimasti in bilico sulle strade e la fuga repentina da abitazioni e locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono terribili le immagini e i video della fortissima scossa di terremoto che oggi 3 aprile ha colpito Taiwan con una magnitudo di 7.4 facendo diversi morti e centinaia di feriti. Il sisma più forte degli ultimi 25 anni nel Paese asiatico ha causato crolli, distruzioni e anche un allarme tsunami, poi rientrato. Spaventosi i filmati che mostrano persone in fuga dalle finestre dei palazzi semi crollati o dalle auto bloccate dai detriti dei crolli in strada.

In uno dei video diffuso in queste ore online sui social si vedono le carrozze della metro che letteralmente ondeggiano sulle rotaie sopraelevate, facendo cascare a terra i passeggeri, in un altro i palazzi che crollano e rimangono in bilico sulla strada a pochissimi metri dalle auto in sosta i cui occupanti fuggono terrorizzati abbandonando tutto.

Moltissimi i video di persone fuga da bar, locali e ristoranti dove tavoli sedie e ogni cosa è stata letteralmente scaraventata a terra dalla scossa di terremoto. Il video dall’interno di un hotel mostra una piscina che improvvisamente inizia formare vere e proprie onde, proprio come un piccolo tsunami che per lungo tempo si è temuto potesse abbattersi sulle cose dell’Asia e che infine è stato scongiurato. Alla fine in alcune zone si sono registrate solo onde anomale di circa trenta centimetri di altezza .

Moltissimi i filmati di case e abitazioni dove si sono registrati cadute di suppellettili e anche mobilio. Nelle zone interne del Paese si registrano anche frane e crolli di piccoli ponti che hanno bloccato la viabilità stradale. Il ministro dei Trasporti Wang Guocai ha dichiarato che l'intero ponte Qingshui sul lato nord del tunnel di Daqingshui è caduto. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nella capitale Taipei e in Cina.

L’epicentro del terremoto a Taiwan è stato localizzato a 18 km dalla città di Hualien, sulla costa orientale dell’Isola, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di circa 35 km. La scossa principale è stata seguita da decine di altre scosse di assestamento, tra cui la più forte di magnitudo 6.5.