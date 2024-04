video suggerito

Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 7.4 colpisce Taiwan: 4 morti, decine di feriti e allerta tsunami Attorno all’una di notte italiane un violento sisma ha colpito l’isola, con epicentro sulla costa orientale. Un palazzo è crollato nella città di Huailen. Rischio tsunami anche per Filippine e Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alle 7,58 del mattino ora locale, circa l’una di notte in Italia, di oggi 3 aprile un terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi venticinque anni, ha colpito l’isola di Taiwan. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 18 km dalla città di Hualien, agglomerato urbano di 110mila abitanti sulla costa orientale dell’Isola, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. In seguito ci sono state altre sette forti scosse, di cui quattro in mare. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nella capitale Taipei e nella stessa Cina continentale, fino a Shanghai.

Le prime stime parlano di 4 morti e venticinque feriti, rimasti intrappolati nel crollo di un edificio o colpiti dalle rocce franate dalle montagne che circondano Hualien. Il primo morto verificato, raccontano i media locali, è stato colpito da una roccia che si è staccata da una montagna poco fuori Huailen, mentre passeggiava con altri sei amici. Le autorità locali e i media parlano anche di danni a numerosi edifici, nonché di strade, ferrovie e tunnel bloccate dalle frane. La circolazione ferroviaria è stata interrotta in tutto il Paese.

Immediatamente dopo il sisma è stato diramata sull’isola un allerta tsunami, col rischio di onde alte oltre tre metri. Allo stesso modo, hanno fatto le Filippine per la loro costa settentrionale e il Giappone per la prefettura di Okinawa, tsunami che ha effettivamente colpito – con piccole onde – le isole di Yonaguni e Ishigaki, secondo quanto dichiarato dall'agenzia metereologica giapponese.