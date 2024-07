video suggerito

Crolla una scuola a Busa Buji, in Nigeria: almeno 21 studenti morti e 69 feriti. Si cercano i dispersi Almeno 21 studenti sono morti nel crollo di una scuola a Busa Buji e altri 69 sono rimasti feriti. L'edificio scolastico è crollato in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 21 studenti sono morti e 69 sono rimasti feriti dopo il crollo di una scuola in Nigeria avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, a Busa Buji. A fare la conta delle vittime, il portavoce della Croce Rossa, Nuruddeen Hussain Magaji. I morti e i feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali.

Sul luogo del crollo, sono state utilizzate alcune scavatrici meccaniche nel tentativo di salvare le vittime intrappolate sotto le macerie. La folla si è radunata attorno all'edificio crollato per dare una mano ai soccorritori. I bambini uccisi dal crollo stavano sostenendo gli esami di fine anno alla Saint Academy quando il soffitto è crollato.

La causa del crollo non è stata chiarita, ma secondo i residenti sarebbe avvenuto dopo giorni di forti piogge. Episodi simili non sono rari in Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa. Almeno 45 persone sono rimaste uccise nel 2021 dopo il crollo di un edificio in costruzione nel quartiere Ikoyi di Lagos, capitale economica della Nigeria. L'anno dopo, 10 persone sono morte nel crollo di un edificio a 3 piani nel quartiere di Ebute-Metta a Lagos.

Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. I soccorritori si sono occupati delle cure mediche per 69 studenti, di cui molti in gravissime condizioni. Alcuni testimoni hanno raccontato di essere entrati all'interno delle aule poco prima che l'edificio cedesse. Sotto le macerie dell'edificio scolastico vi sarebbero ancora decine di studenti e insegnanti, anche loro rimasti coinvolti nella tragedia.

Le operazioni per recuperare i dispersi e per offrire le cure del caso ai feriti sono ancora in corso. Il b ilancio dei morti, purtroppo, sembra essere destinato a salire con il trascorrere delle ore. A dare una mano ai soccorritori, anche alcuni cittadini e genitori dei ragazzi coinvolti nel crollo.