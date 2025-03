Terremoto oggi in Birmania, violenta scossa di magnitudo 7.7: avvertita fino in Thailandia, gente per strada

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Una violenta scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel cetro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia, dove la gente si è riversata per strada e dove un grattacielo in costruzione è crollato.

Tutti gli uffici e i negozi della capitale thailandese sono stati fatti evacuare dalle autorità."L'ho sentito e stavo dormendo in casa, sono corso il più rapidamente possibile in pigiama fuori dall'edificio", ha detto Duangjai, un residente della popolare città turistica di Chiang Mai, dopo che le scosse sono state avvertite in tutta la Thailandia settentrionale, centrale e poi meridionale.

In aggiornamento.