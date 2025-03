Pullman precipita e si ribalta dopo la manifestazione politica, almeno 18 morti e 23 feriti in Messico

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Almeno 18 persone sono morte e 23 sono rimaste ferite quando un pullman carico di persone è precipitato in un fossato fuori strada e si è ribaltato sull'autostrada Mitla-Tehuantepec, nei pressi della città di Santo Domingo Narro, a Oaxaca, in Messico. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri, lunedì 10 marzo, nel sud ovest del Paese nordamericano.

Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo trasportava un gruppo di sostenitori che avevano partecipato ad una manifestazione politica ed era in viaggio da Oaxaca City a Tehuantepec quando è stato coinvolto nel terribile incidente stradale. Poco prima di una curva, dopo un tratto rettilineo, per motivi ancora tutti da chiarie, il pullman ha sbandato ed è uscito fuori strada cadendo in un fossato dove si è ribaltato su un lato.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 ora locale, il tardo pomeriggio in Italia, quando l'autista dell'autobus ha perso il controllo del mezzo in una curva in una zona montuosa. Sul posto sono intervenuti decine di soccorritori e mezzi tra sanitari in ambulanza, vigili del fuoco e forze di polizia.

Almeno 11 dei passeggeri però purtroppo erano già morti sul colpo dopo il violento schianto ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Col passare delle ore, il bilancio delle vittime poi è salito a 18 morti seguito di ulteriori decessi in ospedale. Le autorità hanno riferito che dei 23 feriti, che stanno ricevendo cure mediche in vari ospedali statali, due sono in condizioni critiche e altri 11 sono in codice giallo.

Facevano tutti parte di un gruppo di quaranta sostenitori del Movimento di rigenerazione nazionale provenienti da Città del Messico, che avevano partecipato ad una manifestazione a sostegno della presidente Claudia Sheinbaum che si era svolta domenica

In una nota, il Segretario del Governo, Jesús Romero López, ha riferito che le autorità competenti svolgeranno le opportune indagini per determinare le cause dell'incidente. Tra le prime ipotesi un possibile guasto ai freni del pullman.