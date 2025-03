Autocisterna esplode in mezzo all’autostrada in Nigeria: 7 morti e diversi feriti, 30 auto distrutte Un camion che trasportava ha perso il controllo vicino al Nyanya Bridge a Abuja, Nigeria, provocando un incendio devastante e l’esplosione del veicolo. Almeno sette persone sono morte e oltre 30 veicoli sono stati distrutti. I soccorsi sono in corso, ma il bilancio potrebbe aumentare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma in Nigeria nel pomeriggio di ieri, 19 marzo 2025, quando un’autocisterna ha perso il controllo nella zona del Nyanya Bridge, ad Abuja, la capitale del paese. Il veicolo ha urtato altri veicoli, causando un terribile incendio che ha coinvolto tutta l'area circostante. La situazione è rapidamente degenerata quando l’autocisterna è esplosa, provocando la morte di almeno sette persone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi del ponte Karu, lungo la Abuja-Keffi Expressway, una delle principali arterie di comunicazione della capitale.

I soccorritori, tra cui il Federal Road Safety Corps (FRSC) e i vigili del fuoco, sono accorsi prontamente sul luogo dell’incidente per cercare di mettere in salvo le persone coinvolte. Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’esplosione ha complicato enormemente le operazioni di recupero. Al momento, almeno sette corpi sono stati recuperati, ma il bilancio delle vittime potrebbe salire poiché continuano le operazioni di salvataggio e di recupero dei dispersi. I feriti sono stati trasportati d'urgenza al Karu General Hospital.

Si stima che oltre 30 veicoli siano stati distrutti dall’incendio che si è rapidamente propagato a causa dell’esplosione, rendendo l’area del disastro ancora più devastante. Il traffico è rimasto paralizzato per ore nel Federal Capital Territory, causando pesanti disagi alla viabilità e creando una situazione di caos nelle principali vie di accesso a Abuja. La zona è stata immediatamente isolata dalle forze di polizia e dalle squadre di soccorso, ma il bilancio complessivo dei danni è ancora difficile da definire con certezza.

Le autorità locali e nazionali non hanno ancora rilasciato un conteggio definitivo delle vittime, ma la gravità dell’incidente, l’entità dell’incendio e la distruzione dei veicoli indicano che le perdite potrebbero essere ingenti. Le operazioni di indagine sono in corso, con gli investigatori che stanno cercando di stabilire le cause precise dell'incidente e le eventuali responsabilità. Le indagini si concentrano anche sulla possibilità che il veicolo abbia avuto un malfunzionamento o se l'incidente sia stato causato da errori umani.