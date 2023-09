Tornado di fuoco, tempeste e inondazioni: un morto e migliaia bloccati al Burning Man Festival in Nevada Nel deserto del Nevada, una persona è morta e migliaia sono rimaste intrappolate al Burning Man Festival tra tornado di fuoco e sabbia e forti piogge che hanno trasformato il deserto in fango e argilla.

Il Burning Man Festival in Nevada finisce male. Uno dei festival più radicali ed estremi del mondo si trova in questo momento ad affrontare una situazione d'emergenza che a bilancio ha già messo un morto. Sono migliaia le persone che sono rimaste intrappolate a causa di forti piogge che hanno allagato i loro campeggi con fango alto fino alle caviglie. Come se non bastasse, le autorità stanno indagando su un decesso avvenuto durante l'evento. Le circostanze non sono ancora chiare, ma l'Ufficio della Contea di Pershing ha potuto stabilire che il decesso è avvenuto a causa delle condizioni meteorologiche e probabilmente del panico che si è scatenato durante quei momenti. Ai partecipanti del Festival, che chiuderà solo il 4 settembre, è stato chiesto di conservare acqua e cibo.

Cosa è successo al Burning Man Festival

Nella zona in cui si realizza il Festival, nella cittadina immaginaria di Black Rock City, un punto nel nulla posto nella parte nord-ovest del deserto del Nevada, si sono riversate il corrispettivo di 3 mesi di pioggia, almeno 20mm secondo le autorità, in sole 24 ore tra venerdì e sabato mattina. Tutto questo ha avuto un impatto disastroso con il deserto, creando un fango denso e molto simile all'argilla, che ha reso il normale svolgimento del festival un vero e proprio inferno. I partecipanti raccontano che era troppo difficile camminare a piedi oppure in bicicletta. I grandi fuochi che vengono appiccati, come da tradizione, sono stati poi colpiti dai venti forti, innalzando le fiamme e creando un effetto scenico pericoloso e inverosimile: un tornado di fuoco. In questo momento, non è consentito raggiungere e uscire da Black Rock City se non ai veicoli d'emergenza, come hanno detto gli organizzatori sui social media.

Che cos'è il Burning Man Festival che si svolge ogni anno in Nevada

Chi lo ha fatto, lo ha definito: "Un'esperienza trascendentale". Black Rock City è una metropoli temporanea che viene eretta annualmente per il Burning Man Festival che si svolge una volta all'anno, sempre nel periodo che va dalla fine di agosto all'inizio di settembre. Ogni anno, migliaia di partecipanti da tutto il mondo, popolano questa città che si crea sempre nuova, grazie allo sviluppo e alla creatività che ognuno porta con sé. È la patria dello spirito libero e, per chi vi ha partecipato, rappresenta l'effimero e l'incostante della vita stessa. Il momento clou è rappresentato appunto dal Burning Man: un grande fuoco accesso con rifiuti e oggetti di ogni tipo e grandezza. Scenari apocalittici, immaginari steampunk sono la base dell'estetica di questo Festival. Non è raro, infatti, ritrovarsi macchinari, abiti e mezzi di locomozione che sembrano poter essere adatti per una saga à la Mad Max. Al tempo stesso, la città ogni anno si dota di infrastrutture di sicurezza e igiene per cercare di scongiurare pericoli e affrontare al meglio le emergenze. Non sempre, però, queste infrastrutture sono efficaci come dimostrano i fatti delle ultime ore.